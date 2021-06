Noi sustinatori pentru Ludovic Orban. Ce filiala din tara si-a anuntat sustinerea pentru liderul PNL

Presedintele interimar al filialei, Viorel Miron, a declarat ca decizia a fost luata in unanimitate de catre Biroul Politic Judetean al PNL Bacau inca din luna ianuarie."Hotararea filialei judetene are la baza aportul hotarator al liderului liberal la obtinerea rezultatelor electorale foarte bune ale partidului obtinute in mandatul acestuia si la gestionarea crizei COVID-19, cea mai dificila perioada prin care a trecut Romania in ultimii 30 de ani. Aceasta dovedeste mentinerea pe aceeasi pozitie de seriozitate si incredere a liberalilor bacauani fata de actualul si viitorul presedinte", a precizat Viorel Miron.Acesta a adaugat ca, sub conducerea lui Ludovic Orban , PNL a preluat guvernarea, iar ca presedinte al Camerei Deputatilor acesta si-a asumat modernizarea procesului legislativ conform programului de guvernare 2020 - 2024."Sustinem continuarea mandatului de presedinte al Partidului National Liberal de catre Ludovic Orban ca o garantie pentru consolidarea celui mai puternic partid de dreapta din Romania, singurul in masura sa asigure dezvoltarea si modernizarea Romaniei, in parteneriat cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis ", a aratat presedintele interimar al PNL Bacau.