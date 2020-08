Premierul Ludovic Orban anunta ca in 15 septembrie va fi prelungita starea de alerta, prin adoptarea unei Hotarari de Guvern

Primul ministru Ludovic Orban a explicat, duminica, intr-o emisiune la B1 TV, ca in prezent Romania se afla sub incidenta Hotararii de Guvern care a reglementat prelungirea starii de alerta din 16 august pentru o luna, iar din 15 septembrie va fi prelungita starea de alerta, Hotararea de Guvern in acest sens urmand a constitui baza pentru ordinul comun al mai multor ministri care va reglementa desfasurarea alegerilor locale.Orban a precizat ca se ia in calcul organizarea sectiilor de votare "in sedii mai spatioase", dand ca exemplu organizarea unor sectii de votare nu in scoli, ci in sali de sport. Premierul sustine ca se vor stabili si spatii de asteptare afara, cu pastrarea distantei fizice, dar se va incerca fluidizarea procesului electoral."Eu cred ca daca toti candidatii respecta aceste reguli, eu cred ca mai degraba va avea un efect benefic. (...) Daca ei sunt responsabili, daca ei respecta regulile, la randul lor ei or sa fie un exemplu pentru sustinatorii lor si cred ca poate sa creasca inclusiv gradul de conformare a oamenilor la regulile de protectie daca isi vad toti candidatii respectand aceste reguli. (...) Din punctul meu de vedere, daca se respecta aceste reguli, riscul de transmitere a virusului in cursul campaniei si in cursul procesului electoral este foarte mic", a afirmat primul ministru.In ceea ce priveste identificarea alegatorilor, seful Executivului spune ca nu s-a stabilit daca aceasta se va face cu sau fara masca pe figura."Este principala problema in ceea ce priveste... Inca ne gandim cum solutionam aceasta problema (identificarea alegatorilor - n.r.)", a mai spus Orban.In acest context, primul ministru a atras atentia asupra faptului ca a constatat ca a existat "un campionat de facut buletine" in unele zone in vederea alegerilor locale.