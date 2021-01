Rares Bogdan cere demisia lui Ludovic Orban de la sefia PNL si anunta ca il sprijina pe Florin Citu pentru a conduce partidul: "I s-a umflat capul"

"Ajungem sub 20%"

"Am fost izolat"

"Cu exceptia unui singur om, toti premierii care au ajuns la Palatul Victoria au iesit de acolo trancaniti la cap. Au iesit de acolo cu capul umflat. La toti li se pare ca fara ei universul nu mai functioneaza, ca sunt mesianici pentru Romania si pentru omenire si niciunul cu exceptia lui Emil Boc , restul sau stricat la cap. Ludovic Orban , din pacate, in loc sa intre acolo si sa ramana omul care a fost, la randul lui i s-a umflat capul. Si-a inchipuit ca e cainele alfa, lupul alfa, omul fara de care Romania nu merge inainte, el le stie pe toate. Sa ne intelegem. El nu e un om rau. El e un premier care a fost bun intr-o perioada infioratoare pentru Romania.Eu ii contest modul in care a condus si modul in care a fost discretionar in decizii. El nu a consultat partidul cand a vorbit despre un ministru. A venit cu o lista pe care a supus-o votului", a afirmat prim-vicepresedintele liberal.Declaratia lui Rares Bogdan a fost facuta in cadrul unei emisiuni la Aleph News , europarlamentarul declarand ca ar fi trebuit sa-i ceara demisia lui Orban imediat dupa alegeri.Rares Bogdan a folosit la adresa lui Ludovic Orban expresia "i s-a umflat capul", expresie utilizata in trecut si de Liviu Dragnea la adresa premierilor care i se impotriveau.Bogdan a avertizat ca fara o reforma interna, PNL poate ajunge sub 20% la urmatoarele alegeri."Daca nu constientizam ca situatia PNL e una care poate duce la distrugerea, la caderea acestui partid , la sub 15-10%, si daca nu intelegem ca trebuie sa reconfiguram pe baza oamenilor reformisti pe care ii avem, cu o imagine buna, sustinandu-l pe Florin Citu... dvs stiti ca au aparut chestiuni, pornite din pacate chiar din PNL, nu va sta la putere decat 9 luni sau 6 luni.Asta este tragic. Noi trebuie sa ne punem in spatele lui Florin Citu. Ca-l iubesc unii sau nu-l iubesc, Florin Citu e liberal, reformist, Florin Citu trebuie sprijinit de tot PNL pentru ca e unica noastra sansa sa dovedim ca vrem sa facem ceva cu tara asta, altfel populatia ne va sanctiona. (...) Astazi parerea mea e ca partidul daca nu-si intelege greselile anului trecut se poate duce sub 20%, fara mari probleme", a avertizat liderul PNL.Rares Bogdan mai spune ca Ludovic Orban l-a marginalizat in partid si a refuzat invitatia unor filiale de a candida la parlamentare tocmai pentru a nu intra in conflict cu el."Nu am candidat la parlamentare pentru ca nu am fost invitat. Ludovic Orban a incercat sa ma izoleze imediat dupa europarlamentare. Eu am stat, am stat, am vazut ca nu apar pe pagina oficiala partidului, ca sunt ocolit si nu am zis nimic.Mai bine ziceam pentru ca au fost organizatii care m-au invitat in nume personal, dar intram in conflict cu Ludovic Orban daca as fi acceptat. Dar cel mai important era sa-l duci pe Rares Bogdan si pe Robert Sighiartau, sa-i responsabilizezi, nu stiu daca veneam eu, dar ridicam lista la diaspora. (...) Partidul nu a facut nicio analiza. Presedintele partidului trebuia sa-si dea demisia, sa-si depuna mandatul" a mai spus prim-vicepresedintele PNL.