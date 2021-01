Rares Bogdan cere demisia lui Ludovic Orban de la sefia PNL si anunta ca il sprijina pe Florin Citu pentru a conduce partidul: I s-a umflat capul

Declaratia lui Rares Bogdan a fost facuta in cadrul unei emisiuni la Aleph News , europarlamentarul declarand ca ar fi trebuit sa-i ceara demisia lui Orban imediat dupa alegeri.Rares Bogdan a folosit la adresa lui Ludovic Orban expresia "i s-a umflat capul", expresie utilizata in trecut si de Liviu Dragnea la adresa premierilor care i se impotriveau. Prim-vicepresedintele PNL i-a reprosat sefului sau de partid ca a condus discretionar formatiunea politica, adaugand ca nu a candidat la parlamentare pentru ca nu a fost invitat.Bogdan a avertizat ca fara o reforma interna, PNL poate ajunge sub 20% la urmatoarele alegeri.