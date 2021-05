Reactia lui Orban dupa ce Citu si-a anuntat candidatura la congres: Important este sa-si faca treaba

"Important este sa-si faca treaba. Deci, noi suntem concentrati, chiar daca exista o competitie, cum e firesc, pentru ca din patru in patru ani avem alegeri in partid , chiar daca e o competitie, impreuna cu premierul Citu luam, practic, toate deciziile importante, impreuna participam la sedintele coalitiei, si intre noi nu va exista nicio fisura, pentru ca avem un program de guvernare care trebuie pus in practica, avem campania de vaccinare care este vitala pentru revenirea la normalitate intr-un termen cat mai scurt, evident, pregatirea PNRR care reprezinta un instrument esential pentru relansarea economiei", a declarat Ludovic Orban , duminica, intrebat daca deciziile de la nivel guvernamental ar putea fi afectate de competitia interna de partid declansata in PNL Presedintele Camerei Deputatilor a fost prezent duminica la centrul de imunizare de la Sala Palatului, organizat in cadrul Maratonului vaccinarii de la Bucuresti.Duminica dimineata, premierul Florin Citu, vicepresedinte al PNL, si-a anuntat candidatura la presedintia partidului, precizand ca PNL are nevoie de un "suflu nou".