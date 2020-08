Reactia premierului Orban dupa ce 30 de minute nu a raspuns nimeni la telefoanele DSP

Reactia lui Orban vine dupa ce, vineri seara, in cadrul unei emisiuni difuzate de Digi 24, jurnalistii, care-l aveau invitat pe Raed Arafat , au sunat la DSP Bucuresti, pentru a vedea in cat timp raspunde cineva la centrala. In jumatate de ora, nimeni nu a raspuns, ulterior venind o explicatie din partea conducerii institutiei, care a explicat ca cei care raspund la telefoane sunt depasiti de situatie."Pana acum, mai aveau scuza ca nu exista resursa umana, a fost o crestere a cazurilor care a suprasolicitat resursa umana din DSP-uri. Incepand de astazi, exista resursa umana la DSP-uri, ea trebuie folosita in mod inteligent. Daca e necesar, se poate schimba si tehnic, deja am vorbit pentru a face imbunatatiri tehnice in privinta telefoanelor la care suna cetatenii, astfel incat sa fie preluate apelurile, sa creasca numarul de persoane care raspund la telefoane", a declarat Ludovic Orban sambata.Premierul a spus ca a cerut acest lucru si la ultima videoconferinta cu sefii de DSP-uri. De asemenea, premierul ii sfatuieste pe oameni sa sune la DSP pentru a obtine inforrmatii sau sa solicite interventia pentru recoltarea de probe, dar, daca simptomele sunt mai grave, sa apeleze direct 112."Daca sunt simptome destul de accentuate, e bine sune la 112, pentru ca exista (posibilitatea de - n.r.) transport cu ambulanta si tratament in spital. Daca sunt simptome mai usoare se poate suna la DSP-uri, DSP urmand sa trimita echipe care sa recolteze probele pentru analize", a mai precizat premierul.