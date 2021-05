Sedinta tensionata la PNL. S-a stabilit data congresului: 25 septembrie

Florin Citu, asteptat sa isi anunte candidatura la Congres

"Marian Petrache s-a ridicat si a zis raspicat ca nu il sustine pe Orban la Congres. Imediat dupa s-a lasat tacerea, nimeni n-a schitat nimic", au precizat surse liberale pentruTot in sedinta PNL, ministrul Muncii Raluca Turcan a dezmintit informatiile potrivit carora ar urma sa se majoreze stagiul minim de cotizare pentru pensie si eliminarea pensionarii anticipate. Ea a dat vina pe ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea , pe care l-a facut responsabil de raspandirea acestor zvonuri.Inainte de inceperea sedintei, un gest surprinzator a fost facut de liderii PNL Teleorman, apropiati de Ludovic Orban . Mai exact: imediat dupa declaratia de presa facuta de Florin Citu , acestia s-au dus si au facut poze cu premierul. La scurt timp, insa, au intrat in sala de sedinta si au facut poze si cu Ludovic Orban, singurul candidat anuntat pana acum pentru Congresul din toamna.Amintim ca PNL Teleorman a fost prima organizatie care si-a anuntat sprijinul pentru Ludovic Orban, prin vocea lui Costel Barbu, presedintele PNL Teleorman."Este obligatia noastra, a tuturor liberalilor, sa continuam, alaturi de presedintele PNL, Ludovic Orban, sustinindu-l cu toata hotararea, proiectul liberal de reformare si modernizare a Romaniei. Alaturi de Ludovic Orban, am simtit intensitatea fiecarei zile in care am mai castigat o lupta cu boala ce acapara Romania, in care am ajutat antreprenorii sa isi salveze afacerile, in care am adus, prin proiectele deblocate, o raza de speranta in viata romanilor si le-am redat increderea in politica liberala", a adaugat Costel Barbu in urma cu 4 luni.De altfel, liberalii din Teleorman au reusit sa obtina, la alegerile parlamentare, un scor care i-a plasat pe locul 3 in ierarhia organizatiilor judetene ale PNL. Cu 38,20% dintre voturi adjudecate, PNL Teleorman s-a clasat dupa Giurgiu (46,60%) si Sibiu (41,66 %), dar in fata unor organizatii puternice ale liberalilor, ca Alba (36,54 %), Cluj (32,46%), Arad (27,19 %) sau Bihor (32,40%).Ludovic Orban a discutat cu Klaus Iohannis si are aprobare pentru organizarea Congresului PNL pe 25 septembrie.Premierul Forin Citu este asteptat sa isi anunte zilele acestea candidatura la Congresul PNL. Intrebat, insa, inainte de sedinta PNL de marti, daca va candida la Congres, seful Executivului a evitat sa ofere un raspuns clar."Data Congresului nu a fost stabilita inca. Data Congresului se va stabili in Congresul national, nu este stabilita in acest moment. Vom vedea cand va fi data Congresului si vom vedea daca putem sa-l tinem in acel moment. Totul depinde de cum evolueaza pandemia, de aceea inca nu este o data avansata.Inca nu avem un Congres in PNL, nu e nicio motiune depusa pentru candidaturile la presedintia PNL, nu exista niciun candidat oficial. Cand vom avea un congres mai multe candidaturi vor aparea, e o competitie", a declarat marti, premierul Citu.