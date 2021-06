Strategia PNL la motiunea de cenzura anuntata de PSD. Ce s-a decis in ultima sedinta a liberalilor

Asa cum a mai scris , la sedinta de luni, mai multi lideri liberali l-au criticat dur pe Ludovic Orban pentru modul in care isi duce campania interna pentru un nou mandat. Printre cei mai vocali lideri liberali s-au regasit Robert Sighiartau si Florin Roman.Surse politice prezente la sedinta au dezvaluit pentrufaptul ca liberalii au adoptat si o decizie in privinta motiunii de cenzura anuntata de social-democrati. Astfel, s-a decis prin vot ca liberalii sa fie prezenti la votul pe motiune , dar sa nu se ridice din banci. Aceleasi surse sustin ca mai multi liberali sunt ingrijorati de faptul ca o parte dintre colegii lor ar putea vota la motiune, pe fondul tensiunilor dintre cele doua tabere din partid "S-a dat decizie de la centru tocmai pentru a impiedica o eventuala mutare la motiune. Trebuie sa recunoastem ca sunt ingrijorari in partid in privinta asta. Tensiunile din partid ar putea avea consecinte grave la motiune pentru Guvernul Citu", au precizat surse liberale. PSD urmeaza sa depuna saptamana viitoare o motiune de cenzura impotriva Guvernului Florin Citu . Textul motiunii incepe cu un citat din poetul George Bacovia, cunoscut pentru versurile sale pesimiste si viziunea sumbra asupra lumii: "Prin fumul de tigari, ca-n nouri, / Gandeam la lumi ce nu exista..." George Bacovia - "Seara trista"."Guvernarea PNL UDMR conduce economia Romaniei spre prapastie cu o viteza uluitoare! Romania traieste de pe o zi pe alta, din imprumuturi masive luate la dobanzi astronomice. Preturile au explodat, buzunarele romanilor s-au golit. Facturile s-au dublat, alimentele de baza au devenit bunuri de lux, medicamentele esentiale ori nu se gasesc, ori sunt foarte scumpe. Cursul euro/leu a ajuns la 5 lei, iar litrul de benzina a depasit 6 lei. Numai "lucruri fantastice"!!!Datoria publica bate record dupa record, iar de tinta de deficit de 3% nu isi mai aminteste nimeni! Cu toate acestea, alocatiile, salariile si pensiile sunt inghetate si antreprenorii se plang ca statul nu le plateste lucrarile efectuate! Nu se dau bani la stat, nu se dau bani nici la privat! Si atunci, intrebarea care este pe buzele tuturor romanilor este: Ce ati facut cu banii, domnule Citu!?", se arata in textul motiunii de cenzura publicata sub titlul Romania ESUATA. Recordul "fantastic" al Guvernului Citu.Totodata, PSD acuza politicile economice ale guvernului, care au dus la saracirea romanilor."In ultimul an, guvernarea PNL USR -PLUS-UDMR a readus in starea de saracie extrema 120.000 de romani. Asta, dupa ce guvernarea PSD redusese cu 1,9 milioane persoane numarul acestor romani necajiti. Astazi, fiecare roman este mai dator cu 1.700 de euro (peste 8.000 de lei). Mai mult, Guvernul pregateste un nou imprumut de 15 miliarde euro prin PNRR . Fiecare roman va mai datora in plus peste 2.500 de euro dupa ce Guvernul va lua si acest credit.Iar pretul acestui nou imprumut este chiar saracirea romanilor! Ceea ce nu vreti sa stie tara este ca acest credit anuleaza venituri de peste 14 miliarde euro. Vorbim despre confiscarea a peste 9,5 miliarde euro din veniturile suplimentare pe care pensionarii le-ar fi primit pana in 2024, daca Legea 127/2019 ar fi fost aplicata. Apoi, de confiscarea a aproape 3 miliarde de euro din veniturile suplimentare pe care le-ar fi primit copiii pana in anul 2024, daca Legea privind dublarea alocatiilor ar fi fost aplicata. Plus confiscarea a peste 1,5 miliarde euro din veniturile medicilor si profesorilor care au asteptat aplicarea Legii 153/2017 a salarizarii unitare in sectorul public. Si care inca mai asteapta", potrivit textului motiunii.