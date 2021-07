Tudor Chirila, acuzatii grave la adresa liberalilor: Razboiul penibil din PNL ne costa tot pe noi. Se bat pentru sefia partidului doi mincinosi

"Razboiul penibil din PNL , nu patetic, cum tampit zicea Alina Gorghiu certata cu sensurile in limba romana, intre Florin Citu si Ludovic Orban ne costa tot pe noi, romanii. Este uluitor cu ce defileaza si cum delireaza cei doi contracandidati. Orban a redus/transformat liberalismul, care oricum era de fatada, la/in conservatorism si fundamentalism ideologic, in timp ce Catu joaca fara talent cartea leadershipului reformator cu figuri resapate alaturi, de tip Raluca Turcan sau Monica Anisie ", a scris, marti, pe Facebook , Tudor Chirila.Acesta sustine ca "umbra personalitatii lui Dragnea pare sa-l fi inspirat pe Orban intr-un discurs profund << romanesc >> in care nu este foarte clar pe cine vrea sa convinga"."Seamana mai degraba cu un soi de dat la gioale tematic, ca si printre sustinatorii lui Citu din partid se afla tot felul de tulburati ideologici (vezi Sighiartau si aripa penticostala ardeleana - n-am nimic cu cultul in sine) care viseaza o Romanie dupa chipul unui Dumnezeu numai de ei stiut. Ai zice ca Orban vrea sa acapareze temele lor sau sa si le insuseasca pentru niscaiva simpatie.Adevarul este ca se bat pentru sefia partidului doi mincinosi care promiteau ca rezolva problemele sectorului cultural in campania electorala si se prefaceau empatici in timpul alegerilor (Orban) sau ulterior (Citu) cand industria culturala (si nu numai) cerea compensatii pentru interidictia de a munci, asa cum au acordat toate tarile europene, si nu ajutor social, cum au interpretat latraii de serviciu (ca o completare nici USR PLUS nu a facut nimic in sensul asta). Mincinosi sunt si aia de la PSD , au ridicat minciuna la rang de arta subtila a propagandei, dar cata lipsa de imaginatie sa operezi cu aceleasi criterii sau strategii", a mai scris muzicianul.Tudor Chirila afirma ca cei doi sunt "vremelnice papusi ale unui partid corrupt"."Nu-mi pierd timpul sa fac deosebiri intre astia doi pentru ca afinitatile lor ma fac sa inteleg foate bine ca nu sunt decat niste vremelnice papusi ale unui partid corupt in care putinii oameni care fac treaba nu par preocupati de viitorul partidului sau de imaginea/reconstructia lui, ci mai degraba cred in schimbarea de la firul ierbii (nu-i poti condamna, dar nici nu e vreo solutie macro). Aberatiile ideologice ale lui Orban ma duc cu gandul la un vers din piesa noastra Dumnezeu nu apare la stiri: << religia e marketing de razboi >> sau << Dumnezeu n-a votat in Senat >> . De data recenta aud ca Citu ar vrea sa exploateze la Rosia Montana (cu cine?), dar sa si pastreze situl Unesco. Interesanta viziune. Una peste alta, tristetea e sugrumatoare, spoielile astea de lideri independenti, sanchi, de interesele fortelor corupte din Romania , defileaza prin fata ochilor nostri. Nu-i nimic. Pandemia va trece, Piata Victoriei e tot acolo si ne-am obisnuit si cu frigul. Sunteti efemeri. Pacat ca va bateti joc de vietile noastre, trecatoare si ele", a mai scris Tudor Chirila.Duminica, Ludovic Orban a afirmat ca liberalii au niste parteneri de guvernare care "parca nu s-a nascut aici', precizand ca nu i-a vazut la Ziua Drapelului National, nu i-a vazut jurand pe Bibile sau sa isi faca cruce. Orban a mai afirmat ca a dat si ofera in continuare Partidului National Liberal mintea sa, sufletul, inima, timpul, energia "si chiar si viata mea daca este nevoie".Acesta a mentionat ca nu exista niciun fel de limita in efortul de care e capabil pentru a duce aceasta formatiune pe primul loc.Senatoarea PNL Alina Gorghiu a calificat drept "patetic" discursul lui Ludovic Orban si a precizat ca o demisie, dupa alegeri, ar fi fost mai de ajutor si considera ca nu e sfarsitul lumii cand se termina un mandat