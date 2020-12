VIDEO INTERVIU Ludovic Orban, despre membrii PSD primiti in PNL dupa epoca Dragnea: Nu imi pare rau ca i-am pus pe liste

Interviul integral, in format video:

Totodata, liderul liberal a mai vorbit si despre alegerile parlamentare, pe care spune ca partidul sau le va castiga la mare distanta de urmaritori, precum si despre partidele care sunt excluse de la o viitoare guvernare din care va face parte PNL Va prezentam, mai jos, o selectie importanta a interviului Ziare.com realizat cu premierul Ludovic Orban de catre jurnalistii Ramona Ursu si Ovidiu Vanghele.A fost schimbat din functie. Imediat ce a aparut cazul, am fost informat si a fost schimbat din functie. Voi face o evaluare mai ampla, poate chiar prin corpul meu de control, pentru a vedea ce se intampla la Apele Romane. Raspunsul meu, in acest caz, este foarte simplu: pozitia categorica a PNL si a mea personala, ca prim presedinte al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, este ca in administratie toate functiile trebuie ocupate prin concurs organizat in conditii de transparenta.Astfel, oricine doreste sa participe la un concurs sa stie ca se organizeaza concursul respectiv, in baza unor criterii obiective, sub controlul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici - care sa stabileasca regulile concursului - si cu evaluatori care sa nu provina numai din institutiile respective. Adica, cei care examineaza sa nu fie desemnati numai de cel care conduce institutia, ci sa provina si din Corpul Profesional, din asociatii profesionale, din universitatii, pentru a fi o evaluare obiectiva.Sigur ca am mai facut si greseli. Ca premier , nu pot sa controlez absolut tot ceea ce se intampla, orice fel de numire. Am fost extrem de atent la cei care ajung pe posturile de ministri, de secretari de stat, de presedinti de agentii, acolo unde este efectiv responsabilitatea mea sa desemnez oameni care sa corespunda profesional, din punctul de vedere al corectitudinii, al disponibilitatii la efort, al angajamentului fata de punerea in practica a programului de guvernare. De altfel, solicit celor cu care lucrez exigenta in selectarea oamenilor. Performanta institutiilor depinde de calitatea oamenilor din institutia respectiva.Cu siguranta, dupa evaluare, vom lua si o decizie in acest sens.Nu agreez astfel de comportamente. Intotdeauna am luat decizii care au la baza legea, care au la baza regulile normale. Pe de alta parte, la Mures ne-am confruntat si cu alta situatie. Imi pare rau ca nu este expus intregul adevar si ca lucrurile au fost expuse numai dintr-o perspectiva. Acolo, conducerea era asigurata la nivel regional de un domn care astazi este trimis in judecata pentru luare de mita. Cel de la judet, de la Serviciul de Gospodarire a Apelor, era finul sau. El a ocupat functia prin concurs in 2019, dupa ce, in prima faza, a fost numit fara concurs, in 2017. Acolo este o intreaga increngatura de rude. Era, practic, un soi de clan pesedist.Evident ca profesionalismul trebuie sa fie criteriul de alegere. Pe de alta parte, am rezerve serioase in privinta profesionalismului cand a fost vorba despre niste numiri care au avut clar o incarcatura politica. Asta nu reprezinta pentru noi niciun fel de scuza ca a fost numit un om care nu corespundea din punct de vedere profesional. Imediat ce am aflat, omul respectiv si-a prezentat demisia.Punctul meu de vedere si angajamentul fata de oameni este ca toate functiile publice vor fi ocupate prin concurs organizat cu o reglementare cat se poate de clara. Trebuie depolitizat corpul functionarilor publici.Cand voi avea o evaluare a ceea ce s-a intamplat, evident voi lua deciziile care se impun.Cu siguranta. Noi am fi vrut sa ocupam toate pozitiile prin concurs numai ca, din pacate, in momentul in care s-a trecut din starea de urgenta in starea de alerta, in urma unei decizii a Curtii Constitutionale anterioare, a fost necesara adoptarea unei legi. Este vorba despre Legea 55 privind starea de alerta. Prin acesta lege, majoritatea parlamentara ne-a impiedicat sa organizam concursuri pentru orice functie din administratie. Pur si simplu, a blocat organizarea de concursuri. Aceasta este realitatea.De asemenea, pentru a putea sa dai drumul la concursuri, trebuie sa ai o evaluare a performantelor, sa imbunatatesti legislatia, astfel incat sa impui o serie de obligatii privind publicitatea concursului, conditiile care trebuie indeplinite pentru participarea la concurs, trebuie modificat sistemul de evaluare. Inclusiv pentru proba orala trebuie sa existe o inregistrare cu interviul pe care il da fiecare candidat, astfel incat, daca este dezavantajat un candidat, sa aiba o dovada in comisia de contestatii.Totodata, trebuie stabiliti cei care fac evaluarea, sa nu mai fie doar cei care conduc institutiile respective. Sunt necesare aceste modificari. Obiectivul nostru este sa avem o administratie in care sa conteze cu adevarat competenta, aptitudinile si angajamentul in respectarea atributiilor din fisa postului. Noi vrem sa schimbam inclusiv sistemul de evaluare a performantelor individuale, astfel incat sa faci diferenta intre un functionar care rezolva o suta de probleme pe zi si un functionar care plimba hartii dintr-un birou in altul.Cand am ajuns la putere, DSP-urile aproape nu existau. Erau depopulate, specialistii plecasera. Inclusiv sistemul de salarizare a alungat specialistii, care au preferat sa lucreze in privat. DSP-urile au fost, pur si simplu, decimate in anii anteriori. Am folosit toate parghiile necesare pentru a intari DSP-urile. A trebuit sa detasam oameni, am marit organigrama cu peste o mie de functii, am facut apel inclusiv la voluntari, am facut apel la rezidenti, am facut apel la studenti pentru a intari activitatea DSP-urilor.Fata de o perioada normala, nivelul de activitate a crescut si de o suta de ori. Provocarile la care trebuie sa faca fata o directie de sanatate publica, mai ales in perioada de pandemie, sunt foarte mari: de la Inspectia de Sanatate, in spitale , respectarea normelor de protectie sanitara in diferitele tipuri de activitati, respectarea deciziilor de metodologie, mentinerea legaturilor cu centrele de diagnosticare, cu ambulantele. In legatura cu call center-ul, avem mobilizati studenti la Medicina care fac o forma de voluntariat extrem de utila.Nu este adevarat. Practic, din 15 martie am inceput intarirea Directiei de Sanatate Publica. Un efort constant de adaugare de resurse umane, printr-un efort constant de a gasi solutii.Au aparut mai demult. In prima faza, au venit rezidentii, cand am facut apel prin detasare. Dupa aceea, am apelat la studenti, asta dupa ce UMF si-a oferit serviciile. Si acum, la sectiile din spitale unde sunt tratati pacienti cu COVID-19, am facut apel la studenti care pot sa faca voluntariat. Ceea ce este un fel de practica.Inca din perioada starii de urgenta, noi am crescut numarul de posturi, am crescut numarul persoanelor detasate aduse sa lucreze. O lunga perioada de timp am avut ajutorul medicilor scolari, care au putut sa sustina activitatea DSP, iar acum am putut din nou sa facem apel la medicii din reteaua scolara.Permanent am gasit solutii. Aplicatia pe care am dezvoltat-o trebuie imbunatatita permanent pentru ca numarul de lucruri pe care le rezolva in prima faza a crescut. A crescut foarte mult numarul de masuri care trebuie impuse pentru cei care se intorc din tari unde rata de incidenta este mai mare decat in Romania. Romania era, saptamana trecuta, pe locul 16, deci aveam 15 alte tari, doar din UE, care erau inaintea noastra. Pentru fiecare persoana care venea din tarile respective DSP-urile trebuie sa dispuna toate deciziile necesare, aceste decizii sa fie comunicate Politiei, pentru verificari. Aplicatia trebuie sa fie in continua evolutie. Nu poti sa spui ca cineva putea sa faca o aplicatie care sa functioneze perfect din prima. Si in privinta call centerului a fost o evolutie. Acum s-a introdus un robot.In cazul inspectoratelor scolare, imediat ce legea va permite, trebuie organizat concurs ca la carte, in baza prevederilor legale, pentru ca sefii sa aiba un mandat clar, un contract de management educational. Este o perioada de tranzitie. Ce era sa facem? Sa lasam sefii de inspectorate scolare care au fost pusi de PSD si faceau politica partidului? Noi nu am demis directori de scoli cum au facut cei de la PSD. Poate am pus oameni de la PNL, dar nu sunt persoane care nu au o cariera profesionala.Orice predai, important e sa te pricepi si la management educational. Am avut foarte multi inspectori care au fost demisi si au castigat prin proces postul inapoi. Multora le-au expirat mandatele, de asta au fost numiti altii in loc. Normal ca am pus un om in care avem incredere. Nu puteam sa punem un om in care nu avem incredere si pe care nu il cunoastem. Comparatia intre PSD si PNL este total nepotrivita. Exista un partid care toata ziua in online nu face altceva decat sa zica ca PNL e acelasi lucru cu PSD.A fost o perioada de cateva saptamani. Dupa care s-a revenit. Asa era, atunci, metoda de comunicare folosita si care s-a nascut din dorinta de a proteja identitatea persoanelor imbolnavite. Pe principiul ca, daca faci public fiecare caz pe localitate, exista o sansa suplimentara pentru aflarea identitatii persoanelor declarate bolnave. Nu a fost o incercare de a ascunde situatia reala. A fost o incercare de a proteja identitatea persoanelor. Au fost doua saptamani, acum luni de zile.Eu am fost la dispozitia mass-mediei de dimineata pana noapte, dand si cate trei declaratii pe zi in care am raspuns la orice intrebare, in special pe teme de pandemie. In ceea ce-l priveste pe domnul ministru al Sanatatii, Nelu Tataru , si el a stat la dispozitia mass-media. In ceea ce priveste furnizarea informatiilor legate de pandemie, de fiecare data cand au fost fost solicitate, au fost date.Din punctul asta de vedere, nu pot sa fiu de acord cu dvs. ca au existat sincope in comunicare. Sigur ca nu suntem perfecti, nu am putut satisface poate toata nevoia de informare, poate nu am furnizat anumite informatii imediat. Pe de alta parte, noi am avut zile in care am luat zeci de decizii care au trebuit comunicate.Domnul ministru Vela nu comunica opinii personale. Era obligat sa comunice ordonantele militare din starea de urgenta. Era o anumita procedura. Nu putea sa comunice cand vrea el. S-a intamplat sa fie la ora 21, s-a intamplat sa fie la ora 22.La criza din Piatra Neamt, am comunicat la 3 dimineata, cand am rezolvat toate problemele care trebuiau rezolvate. Au fost asemenea situatii unde nu a putut sa functioneze sistemul normal, firesc.Imbunatatiri am facut permanent in privinta comunicarii si chiar am incercat sa tinem cont de feedback-ul venit din partea mass-mediei, din partea cetatenilor.Am constituit Comitetul National, dupa modelulul CNSU, care conduce campania de vaccinare. Presedinte a fost desemnat medicul militar Valeriu Gheorghita, care are experienta mare. In plus, un medic militar are si experienta logistica, stie si cum functioneaza toate sistemele, si cum sa comande.El are ca mana dreapta un reprezentant de la Ministerul Sanatatii, un secretar de stat care a fost implicat in tot dialogul la nivel european pe tema procedurilor de vaccinare. Ca sa comunicam, trebuie sa avem inainte cateva date clare despre vaccin, despre conditiile in care este depozitat, despre conditiile in care este transportat, in care va fi administrat etc.Zilele trecute, am aprobat Strategia nationala de vaccinare. Oficial, Comitetul National care se va ocupa de campania de vaccinare va dezvolta o structura de comunicare ce urmeaza a fi implementata. In aceasta structura vor fi implicati si specialisti, si voluntari, oricine va putea sustine campania de vaccinare.Eu cred ca activitatea Domnului Baciu trebuie evaluata dupa ce a facut in ultimul an de cand este secretar de stat, nu dupa o istorie de acum patru ani.Acea hartie nu a reflectat niciodata intentia de a prioritiza demnitarii si functionarii publici. Motivatia trimiterii acelei hartii a fost pentru a vedea care este rata de raspuns la vaccinare in randul functionarilor publici.Nu a fost cel mai inspirat mesaj, dar nu pot sa spun ca a fost chiar o greseala. Pe de alta parte, adversarii nostri politici au incercat sa foloseasca aceasta hartie, in care nu se spune nicaieri ca functionarii publici au prioritate in privinta vaccinarii. Din contra, prioritatea de vaccinare a fost deja declarata public de presedintele Klaus Iohannis . Am spus foarte clar, strategia de vaccinare, cand va fi aprobata, va fi adusa la cunostinta opiniei publice.Chiar mai mult. Sunt doua tipuri de testari: testarile care se fac conform definitiei de caz, cele care se deconteaza de la buget, si testarile facute la cerere.Aceasta decizie nu poate fi luata politic. Acesta decizie se ia la nivelul INSP, la nivelul Comisiei anti-COVID si, in functie de ceea ce ei vor spune, noi luam deciziile. Acum doua saptamani am adoptat un OUG prin care am stabilit ca vom face achizitii suplimentare pentru stocurile strategice. Vom achizitiona trei milioane de teste rapide pe care le vom folosi.Noi ne dorim ca elevii sa revina in clase, atunci cand contextul epidemiologic va permite acest lucru.Si multe state au spus, initial, ca nu inchid scolile si, pana la urma, le-au inchis.Am luat decizia de a suspenda cursurile pentru ca a existat o tendinta de crestere a numarului de cazuri, care era ingrijoratoare. Au fost estimari ca vom ajunge la 30.000 de cazuri pe zi, altele la 50.000 de cazuri pe zi. A fost o perioada de aproximativ zece zile in care am observat aceste lucruri.Atunci, am luat aceste decizii, nepopulare, ce-i drept. Va reamintesc ca cei care ne-au atacat pentru decizia de a deschide scolile ne-au atacat si pentru decizia de suspendare a cursurilor. Am luat decizia de suspendare nu din cauza a ceea ce se intampla in scoala, pentru ca datorita masurilor sanitare luate nu a crescut rata de infectare. Probabilitatea de imbolnavire era destul de mica in clasa pentru ca, sub supravegherea cadrului didactic, copiii erau cu masti, respectau normele.Am luat decizia de a suspenda cursurile din cauza altor tipuri de activitati aferente scolilor. Sunt multi copii care nu erau luati, dupa ore, de parinti sau de buncii si se duceau nesupravegheati in diverse locuri. Apoi, parintii si bunicii produceau aglomeratie la portile scolilor. Va amintiti imaginile cu parinti care nu purtau masca sau o purtau necorespunzator. Mai era si aglomerarea mijloacelor de transport public, care puteau deveni un factor de infectare.Nu ne raportam la ce face o tara sau alta. Noi am luat aceste masuri si am fi fost vinovati daca nu le-am fi luat. S-a dovedit ca masurile au fost corecte si am reusit sa stavilim cresterea numarului de infectari, iar prognozele au fost infirmate. Acum suntem pe un usor trend descendent.O parte a bisericilor si cultelor a fost aliat, o parte, nu. Au existat si la ortodocsi preoti si ierarhi care nu au indemnat la respectarea masurilor sanitare, dar cei mai multi au indemnat si chiar la nivelul parohiilor au impus respectarea acestor masuri. Si la penticostali au fost biserici care au respectat si care nu au respectat. La baptisti, la fel.Au solicitat pelerinaje cu masuri minime. Intotdeauna a existat o discutie si un echilibru. Noi am vrut sa aratam respectul fata de credinciosi. Au fost situatii in care am cazut de acord.Conditiile din Constanta sunt speciale. Constanta a avut cea mai mare crestere a numarului de infectari si a ajuns la cea mai mare rata de infectare din toate judetele. Tocmai de aceea cele mai multe localitati din tara, care se afla in carantina, sunt din judetul Constanta. Nu mi se pare normal fata de credinciosi, cred ca orice preot trebuie sa puna pe primul plan sanatatea si viata credinciosilor.Nu a fost chiar o sustinere. Poate sa fie interpretata ca o sustinere, dar sunt niste norme foarte clare. Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt foarte simple. Avem norme, avem reguli, noi o sa aplicam toate reglementariile cu politete, diplomatie, dar si cu fermitate.De exemplu, Mihai Chirica (primarul Iasului, fost membru si lider PSD, care a trecut la PNL - n.r.) este considerat pesedist, in conditiile in care el a fost dat afara de la PSD pentru ca a protestat impotriva OUG 13 si a fost impotriva lui Dragnea cu toata forta. Mihai Chirica a fost candidatul nostru si a castigat, desi s-a incercat sa i se puna stampila de PSD-ist.Multi au venit alaturi de noi in cel mai greu moment. Nu puteam sa oprim PSD-ul, daca unii parlamentari nu ar fi venit alaturi de noi. Au venit pentru ca nu au mai suportat politica ticaloasa a PSD-ului. In momentul in care am discutat cu ei, s-a pus si problema unei noi candidaturi, iar eu, daca mi-am dat cuvantul, ma tin de cuvant.Evident, vorbim de persoane care nu au nicio problema de moralitate, de optiunile si exarcitarea votului din momentul in care au ajuns la PNL. Efortul de a opri PSD a fost demarat de PNL. Acest lucru nu ar fi fost posibil fara sprijinul celor care au sustinul guvernul. Sa vii acum si sa-i prezinti ca traseisti pe niste oameni care si-au riscat cariera politica si au venit alaturi de noi, care au contribuit decisiv in a pune punct guvernarii PSD, nu mi se pare corect. Chiar nu imi pare rau ca i-am pus pe lista.Cu certitudine, Mihai Chirica a fost ales primar din partea PNL, cu un scor confortabil, pe de o parte datorita PNL-ului si, pe de alta parte, pentru increderea pe care a dobandit-o in mandatul anterior de primar.Multi oameni au dosare la DNA . Faptul ca se face o ancheta nu inseamna ca cineva este si vinovat. Pana la momentul unei decizii definitive, nu poate sa zica nimeni ca este vinovat.Aici exista o institutie a statului, Agentia Nationala de Integritate, care trebuie sa isi faca treaba.Guvernarea inseamna punerea in practica a unui program de guvernare. Noi am prezentat cel mai consistent plan, fundamentat pe baza resurselor pe care le avem. Noi nu negociem nimic cu PSD, pentru ca trebuie sa stea in afara guvernarii chiar si zece ani de acum incolo, daca e posibil.In rest, orice formatiune politica care primeste votul romanilor poate sa fie un partener de incredere pentru noi. Toate negocierile pe care le vom purta vor fi pe baza Planului de Dezvoltare a Romaniei. Sunt convins ca dupa alegeri se va forma o majoritate parlamentara fara PSD, care sa aiba capacitatea ca, in urmatorii patru ani de pace politica, fara alegeri, sa ne concentram toti pentru punerea in practica a planului de guvernare.Sunt intr-o comunicare constanta cu cei care vor sa comunice cu mine. Orice negociere pentru formarea unui nou guvern se va face dupa alegeri. Pana pe 20 decembrie este in functie aceasta legislatura. Speram ca aceste negocieri sa duca cat mai rapid posibil la constituirea unui guvern.Alocarea unor resurse se face pe baza unor criterii legale. Cetatenii citesc si se uita la mai multe ziare, televiziuni. Intentia este de a demara o campanie de informare catre toti cetatenii, indiferent de ce televiziune, post de radio sau ziar apreciaza. In ceea ce priveste otravire populatiei cu informatii, avem institutii precum CNA-ul care trebuie sa se ocupe de acest lucru.Eu nu am calcat la Antena 3 de trei ani de zile. La ora actuala, cine se duce acolo este tinta vie. Aveam varianta sa fac ca PSD, dar nu am facut asta. Adica, cei de la PSD au dat bani publici numai catre anumite publicatii care ii sustin pe ei. Noi nu am vrut asta. Am urmarit ca mesajele de campania anti-COVID sa ajunga, de preferat, la toti cetatenii.Eu sunt de acord cu dumneavoastra.Pensiile speciale au fost introduse de PSD. Singurul partid care a votat impotriva pensiilor speciale a fost PNL. In programul nostru, principiul fundamental de calcul al pensiilor trebuie sa fie principiul contributivitatii. Am avut un proiect de lege initiat de PNL care a fost votat si apoi declarat neconstitutional de Curtea Constitutionala. Acum este un alt proiect de lege cu amendamente de la PNL care se judeca la CCR Avem proiect de lege impotriva pensiilor speciale. Le-am zis sa nu mai faca comedia cu demisiile. Asta a fost facuta de Ciolacu si de Dragnea in ultima zi de mandat, iar ei mint si acum ca nu au avut mandat complet, cand demisia lor nu a fost confirmata.Ea a fost atacata pe motiv ca afecta pensiile magistratilor. Depinde ce modificare faci.Trebuie modificata Constitutia. Trebuie schimbata modalitatea de numire a celor de la CCR si trebuie modificate inclusiv atributiile, astfel incat Curtea sa nu mai incalce Constitutia.Dupa referendumul convocat de Klaus Iohannis, noi nu am mai putut emite acte in domeniul justitiei cu valoare de OUG. S-a lucrat la repararea legilor justitiei. Exista deja o dezbatere publica inceputa, care va fi accelerata, pentru ca obiectivul nostru este sa corectam legile justitiei dupa recomandarile Comisiei de la Venetia, ale GRECO, ale Comisiei Europene si ale rapoartelor MCV . Pe 6 decembrie, romanii vor decide, iar majoritatea parlamentara viitoare va avea in program toate reformele din justitie PSD.Sunt un PSD mai mic. Noi ne vedem la guveranare cu USR /PLUS, cu PMP, cu UDMR PNL va castiga alegerile la o diferenta semnificativa fata de al doilea clasat.