Ludovic Orban, despre negocierile cu USR-PLUS pentru locale: "Ne-am inteles la Zalau si Galati. La Bucuresti s-a facut un pas inainte. La Constanta e aproape imposibil"

"Avem timp, candidaturile se depun in august. oricum ar fi, noi am hotarat ca nu vom ataca in campanie sub nicio forma USR -ul. Uneori ma mai intristeaza si pe mine atacurile lor deoarece am luptat impreuna ca sa scapam tara de PSD . Sunt posibile mai multe aliante locale de efect pentru a scapa acele orase de primarii pesedisti", a declarat premierul la Digi 24.Orban spune ca cele mai greu primarii de sector de castigat sunt cele de la sectorul 3 si 4 "deoarece acei primari stau foarte bine in sondaje"."Ne-am dori sa ne intelegem, dar indiferent de ce forma de intelegere va exista, din punctul nostru de vedere nu va exista niciun atac impotriva USR-PLUS in toata perioada campaniei si daca vom putea sustine un candidat care are sanse mai mari, ca e din PNL , ca e din USR-PLUS, pana la urma in directia aceea ne vom indrepta, pentru ca obiectivul nostru este sa eliberam Bucurestiul de o guvernare catastrofala", a afirmat Orban.Despre Constanta, Orban a afirmat ca nu se va merge in alianta cu USR-PLUS si ca il vor sustine pe Vergil Chitac pentru primarie."La Constanta e aproape imposibil, noi deja am luat decizia. Am facut o cercetare sociologica foarte ampla, am ales candidatul Vergil Chitac care a fost foarte aproape sa castige, are prima sansa. Dar asta nu inseamna ca ne vom consuma energia impotriva USR. Obiectivul este sa inlaturam PSD", a spus Orban.