Ludovic Orban, mesaj pentru USR-PLUS: "Nicio formatiune politica nu poate sa desemneze un alt candidat care apartine altui partid"

"In mandatul de negociere vreau sa reiterez un principiu fundamental, fiecare partid are dreptul deplin de a-si desemna candidatii pentru pozitiile pe care vrea sa le ocupe. Nicio formatiune politica nu poate sa desemneze un alt candidat care apartine altui partid. PNL are deplina legitimitate de a-si desemna propriii reprezentanti pentru functiile de demnitate publica pe care sa le ocupe.As vrea sa comunic faptul ca intelegerea de a nu comunica public inainte de a fi discutat lucrurile in coalitie nu a fost respectata. Comunic ca mandatul primit in BPN, in unanimitate, reiterez catre partenerii nostri sa respectam parteneriatul si sa evitam declansarea unui razboi mediatic. Dezmint categoric orice minciuna lansata pe surse unii sau altii. Mandatul nostru e de a negocia formarea unui Guvern cu USR -PLUS, UDMR si cu grupul minoritatilor nationale", a afirmat Ludovic Orban Alianta USR-PLUS a transmis miercuri, 16 decembrie, ca un eventual guvern condus de Ludovic Orban, "avand in vedere demisia din functia de premier si neindeplinirea angajamentelor luate fata de USR-PLUS", nu raspunde asteptarilor electoratului care isi doreste un nou inceput si o guvernare cu un mandat reformist."Alianta USR PLUS isi exprima dorinta si disponibilitatea de a continua discutiile asupra structurii si programului unei guvernari pe baza unei majoritati alaturi de PNL si UDMR. Ambele variante de premier propuse de partide la consultarile cu Presedintele Romaniei, Dacian Ciolos din partea USR PLUS si Florin Citu din partea PNL, au sustinere din partea noastra. Consideram ca un eventual nou guvern condus de Ludovic Orban, avand in vedere demisia din functia de premier si neindeplinirea angajamentelor luate fata de USR PLUS, nu raspunde asteptarilor electoratului de centru-dreapta care isi doreste un nou inceput si o guvernare cu mandat reformist", arata Alianta, miercuri intr-un comunicat de presa.Ministrul Finantelor Florin Citu i-a transmis, in sedinta informala de marti seara a liberalilor, liderului PNL Ludovic Orban ca nu se retrage "sub nicio forma" din cursa pentru functia de premier, au declarat surse liberale pentru News.ro.Citu a fost sustinut in partid de Robert Sighiartau, Rares Bogdan si Raluca Turcan . Ludovic Orban le-a transmis colegilor de partid ca vrea sa obtina ori sefia Camerei Deputatilor, ori functia de premier. UDMR este dispusa sa-l sustina fie pe Ludovic Orban, fie pe Florin Citu pentru functia de prim-ministru, declara surse politice pentru News.ro. Formatiunea maghiara considera ca PNL, partidul cu cele mai multe mandate in viitoarea coalitie de guvernare, are dreptul sa propuna premierul.Biroul Politic National al PNL se reuneste miercuri, de la ora 17.00, pentru a lua o decizie privind mandatul de negocieri pe care il va avea cu USR-PLUS si UDMR.