Ludovic Orban, reactii dupa conferinta de presa a lui Nicusor Dan: "Niste nesimtiti care isi bat joc de Bucuresti"

Prezent la o vizita de lucru in Brasov, primul-ministru a declarat ca in scandal sunt implicatisi care"Trotuarul, drumul, parcurile, reprezinta spatiu public si apartine fiecarui bucurestean. Orice om care vrea sa se plimbe, sa faca o declaratie are acest drept.Nenorocitii care isi bat joc de Bucuresti, toti haidamacii lui Firea si a lui Pandele, nu-i permit candidatului nostru la Primarie, nici macar sa faca declaratii in spatiul public.Este inadmisibil, este un comportament golanesc, care ii descalifica si le solicit public sa nu se mai poarte in acest fel si sa nu mai boicoteze declaratiile publice pe care le face candidatul nostru si echipa care il sustine.", a declarat Ludovic Orban.Candidatul sustinut de PNL si USR pentru Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a organizat joi, o conferinta de presa in aer liber, pe o strada din Sectorul 5. Masinile de la salubritate, inscriptionate cu initialele primarului Daniel Florea , au incercat sa bruie conferinta cu sunetele claxoanelor. O autoutilitara cu un tun de substanta dezinfectanta i-a stropit pe jurnalistii prezenti pentru a raspandi multimea aflata la conferinta.