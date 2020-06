Orban, catre liberali: o alianta cu USR-Plus pentru primariile de sector din Bucuresti, din ce in ce mai putin probabila

Ziare.

Liberalii s-au intrunit, marti seara, intr-o noua sedinta de partid, principalul subiect de dezbatere fiind alegerile locale. Potrivit informatiilor prezentate Digi24 si preluate de G4 Media, premierul Ludovid Orban le-a spus colegilor sai ca a avut o intalnire cu reprentantii USR -PLUS de la care a plecat "cu un gust amar".La randul lor, liderii PNL din teritoriu au vorbit despre "neintelegerile cu liderii USR".Nemultumirea liberalilor, scrie G4 Media citand Digi24, se leaga mai ales de atacul recent lansat la adresa PNL de catre presedintele USR Bucuresti, Claudiu Nasui si presedintele PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu . Cei doi au postat, marti, pe Facebook , un mesaj comun prin care le cereau liberalilor sa rupa "orice legatura cu primariile controlate de PSD "., au scris cei doi reprezentanti ai USR-PLUS.In cadrul sedintei liberalilor de marti seara, Orban le-ar fi cerut colegilor de partid sa nu raspunda in niciul fel acestui atac si sa-si continue pregatirile pentru campania alegerilor locale. Orban ar fi subliniat ca reprezentantii USR-PLUS traiesc din amintirea alegerilor europarlamentare., le-a spus premierul colegilor sai de partid, referindu-se la rezultatul intalnirii cu reprezentantii celor doua formatiuni politice.