USR, atac dur la adresa lui Orban dupa ce a contestat la CCR legea DNA-ului padurilor: Premierul invoca scuze birocratice pentru a proteja mafia taierilor ilegale

Partidul condus de Dan Barna sustine ca PNL nu este un partener cinstit de discutie, iar scuzele invocate de seful Executivului demonstreaza ca protejeaza mafia taierilor ilegale de paduri. USR a fost si va ramane un partener cinstit de discutie, din pacate nu putem spune acelasi lucru despre PNL . Incercarea de blocare la CCR a proiectului de infiintare a DNA-ului Padurilor si scuzele birocratice pe care le invoca premierul Ludovic Orban pentru a proteja mafia taierilor ilegale demonstreaza acest lucru.La CCR nu se modifica legi, ci se blocheaza. Daca voia un text de lege mai bun, premierul Ludovic Orban avea cam 100 de parlamentari PNL care puteau sa faca modificari la proiect, dar nu au facut-o", au scris reprezentantii USR vineri pe pagina de Facebook a formatiunii.Sursa citata a adaugat ca USR lupta sa apere padurile din tara noastra si daca PNL nu se va alatura in aceste demersuri, atunci va pierde increderea romanilor."USR lupta cu toate fortele sa apere padurile Romaniei, iar daca PNL nu se alatura acestei lupte va pierde increderea oamenilor. Cu toti arborii plantati de premier in copilarie, astazi din Romania se taie ilegal 20 de milioane de metri cubi de lemn si DNA-ul Padurilor este una din solutiile pentru a rezolva aceasta problema", mai arata postarea.Premierul Ludovic Orban sustine ca legea care prevede functionarea unui "DNA al padurilor" este "o nebunie" si ca intrarea in vigoare a actului normativ i-ar scapa de dosare pentru o lunga perioada pe cei care au fost prinsi si care sunt anchetati in prezent pentru infractiuni silvice."Nu este un proiect serios, este o nebunie va spun: legea asta, daca intra in vigoare, nu numai ca nu va duce la cresterea eficientei luptei impotriva infractiunilor silvice, ci ii va scapa de pedeapsa cel putin pe toti cei care au savarsit infractiuni silvice, au fost prinsi, li s-au instrumentat dosare de catre procurori", a afirmat prim-ministrul.Pe 16 iunie, Senatul a votat, decizional, proiectul de lege initiat de USR care prevede infiintarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu - DIIM (DNA-ul Padurilor).Senatorul USR Allen Coliban a anuntat ca Guvernul a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu Legea care infiinteaza DNA al padurilor. Acesta spune ca este inadmisibil jocul dublu pe care il face PNL, care s-a abtinut la votul in Camera Deputatilor, a votat proiectul de lege la Senat, iar acum ataca actul normativ la CCR.Presedintele PNL, Ludovic Orban, declara joi seara ca liberalii isi doresc "o formula comuna de sprijin al candidatilor si la Primaria Capitalei si la primariile de sector atat cu USR-PLUS, cat si cu PMP", insa sustine ca in cursul negocierilor trebuie tinut cont de criterii precum forta politica a fiecarui partid si modul in care sunt clasati posibilii candidati in sondajele de opinie.El acuza ca "intensitatea atacurilor din partea USR este la fel de mare ca atacurile din partea PSD " si sustine ca cei din Uniunea Salvati Romania "trebuie sa se hotarasca" in ceea ce priveste relatia cu PNL."Chiar am facut o evaluare: intensitatea atacurilor din partea USR, in special, este la fel de mare ca atacurile din partea PSD. Pe de alta parte, dupa ce ne ataca, sau inainte de a ne ataca, mai vin si mai discuta cu noi ca sa faca intelegere, aliante, cred ca trebuie sa se hotarasca", a afirmat Orban.