VIDEO Orban: Eu cred ca PNL, alaturi de USR-PLUS, reprezinta cea mai buna solutie pentru Bucuresti

"Am validat atat candidatii PNL , cat si candidatii USR -PLUS la primariile de sector. Cele mai puternice formatiuni si-au dat mana si au candidat comun la Primaria Capitalei in persoana lui Nicusor Dan si de asemenea candidati comuni la primariile de sector. Cele mai bune echipe de candidati care sa transforme Bucurestiul. Sunt convins ca impreuna cu colegii de la USR-PLUS vom castiga alegerile si vom schimba in bine viata bucurestenilor", a afirmat Ludovic Orban, sambata la sediul PNL din Bucuresti.Intrebat cum comenteaza afirmatiile lui Traian Basescu care a spus ca USR nu a vrut ca PMP sa faca parte din alianta Dreptei pentru Capitala si a cerut colegilor de partid sa ia in calcul candidatura sa pentru functia de primar general, Ludovic Orban a spus ca obiectivul PNL si al Aliantei USR-PLUS este de a elibera Bucurestiul de sub dominatia PSD "Obiectivul fundamental al nostru in campanie e acela de a elibera Bucurestiul de sub dominatia PSD care a adus haos administrativ, tergiversarea rezolvarii problemelor, coruptie , birocratie. E o rusine pentru administratia pesedista sa mai vina in fata oamenilor, dupa ce nu a fost capabila sa finalizeze niciun proiect important de investitii. Sa ne uitam la traficul din Bucuresti, la poluarea din Bucuresti. Obiectivul nostru fundamental este sa venim cu toate solutiile care sunt pregatite de cei mai buni specialisti si eu cred ca PNL alaturi de USR-PLUS reprezinta cea mai buna solutie pentru Bucuresti", a explicat Orban.Chestionat mai departe daca va exista o colaborare cu PMP la Consiliul General, liderul PNL a replicat: "PNL a purtat discutii cu mai multi actori. Cred ca am aratat deschidere totala, cred ca am aratat disponibilitatea noastra de a gasi solutii pentru a ajunge la o formula inchegata".