Ludovic Orban, vehiculat pe un post de consilier pentru Nicușor Dan. Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu vor părăsi funcțiile

Președintele Nicușor Dan ar urma să numească săptămâna viitoare doi noi consilieri prezidențiali. Numele vehiculate sunt diplomatului Marius Lazurcă și avocatului Cosmin Soare Filatov, cu învestirea acestora anunțată pentru perioada imediat următoare, scrie G4Media, citând surse.

În discuțiile din cabinetele de la Cotroceni ar apărea și numele fostului premier Ludovic Orban pentru o poziție de consilier prezidențial, fostul premier fiind menționat ca susținător în campaniile prezidențiale din 2024–2025 ale Elenei Lasconi, respectiv ale lui Nicușor Dan.

În același timp, două posturi de consilieri prezidențiali sunt anunțate ca vacante în scurt timp: Cristian Diaconescu, care ocupă funcția de consilier prezidențial pentru Departamentul Securității Naționale și este coordonator al Cancelariei Președintelui, și Luminița Odobescu, consilier pentru Departamentul Afaceri Europene, urmând să plece din funcții luna viitoare.

Marius Lazurcă, diplomat propus anterior de președintele Nicușor Dan liderilor coaliției pentru conducerea SIE, a fost rechemat din postul de ambasador în Mexic, potrivit unui decret publicat în Monitorul Oficial. Sursa citată scrie că propunerile pentru conducerea serviciilor de informații – inclusiv propunerea avocatului Gabriel Zbârcea la SRI și a diplomatului Marius Lazurcă la SIE – ar fi fost primite cu răceală de liderii coaliției, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu.

Ads