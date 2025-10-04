Ludovic Orban, vehiculat pe un post de consilier pentru Nicușor Dan. Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu vor părăsi funcțiile

Autor: Alexandru Negrici
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 21:35
377 citiri
Ludovic Orban, vehiculat pe un post de consilier pentru Nicușor Dan. Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu vor părăsi funcțiile
Nicușor Dan alături de Ludovic Orban FOTO Hepta

Președintele Nicușor Dan ar urma să numească săptămâna viitoare doi noi consilieri prezidențiali. Numele vehiculate sunt diplomatului Marius Lazurcă și avocatului Cosmin Soare Filatov, cu învestirea acestora anunțată pentru perioada imediat următoare, scrie G4Media, citând surse.

În discuțiile din cabinetele de la Cotroceni ar apărea și numele fostului premier Ludovic Orban pentru o poziție de consilier prezidențial, fostul premier fiind menționat ca susținător în campaniile prezidențiale din 2024–2025 ale Elenei Lasconi, respectiv ale lui Nicușor Dan.

În același timp, două posturi de consilieri prezidențiali sunt anunțate ca vacante în scurt timp: Cristian Diaconescu, care ocupă funcția de consilier prezidențial pentru Departamentul Securității Naționale și este coordonator al Cancelariei Președintelui, și Luminița Odobescu, consilier pentru Departamentul Afaceri Europene, urmând să plece din funcții luna viitoare.

Marius Lazurcă, diplomat propus anterior de președintele Nicușor Dan liderilor coaliției pentru conducerea SIE, a fost rechemat din postul de ambasador în Mexic, potrivit unui decret publicat în Monitorul Oficial. Sursa citată scrie că propunerile pentru conducerea serviciilor de informații – inclusiv propunerea avocatului Gabriel Zbârcea la SRI și a diplomatului Marius Lazurcă la SIE – ar fi fost primite cu răceală de liderii coaliției, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu.

George Simion, un nou derapaj. Insulte la adresa președintelui: „V-am spus că e autist și nu m-ați crezut”
George Simion, un nou derapaj. Insulte la adresa președintelui: „V-am spus că e autist și nu m-ați crezut”
George Simion, liderul AUR, a publicat recent pe Facebook o postare ofensivă la adresa președintelui Nicușor Dan, folosind termeni peiorativi și reluând acuzații politice la adresa acestuia....
Greul din PNL care îl vrea pe Bolojan în locul lui Nicușor Dan. Discuții despre prezidențiale: „Eu îmi doresc foarte mult asta”
Greul din PNL care îl vrea pe Bolojan în locul lui Nicușor Dan. Discuții despre prezidențiale: „Eu îmi doresc foarte mult asta”
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, într-o intervenție la Prima TV, că îl vede pe Ilie Bolojan drept candidatul Partidului Național Liberal la alegerile prezidențiale din...
#Ludovic Orban, #Nicusor Dan, #consilier , #presedinte
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Modernizarea Armatei SUA si filosofia Silicon Valley. Dezvaluiri despre serviciile Palantir si Anduril, conduse de aliatii lui Trump
DigiSport.ro
Moment neverosimil: selectionerul Romaniei si-a batut propriul jucator, in timpul meciului! Sanctiunea i-a surprins pe toti
ObservatorNews.ro
Exclusiv. Prima reactie a Elenei Udrea dupa decizia Curtii de Apel in cazul Alinei Bica

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ludovic Orban, vehiculat pe un post de consilier pentru Nicușor Dan. Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu vor părăsi funcțiile
  2. George Simion, un nou derapaj. Insulte la adresa președintelui: „V-am spus că e autist și nu m-ați crezut”
  3. Greul din PNL care îl vrea pe Bolojan în locul lui Nicușor Dan. Discuții despre prezidențiale: „Eu îmi doresc foarte mult asta”
  4. Președinția lucrează la întâlnirea Nicușor Dan - Donald Trump. „Președintele vrea o întâlnire de substanță, nu de imagine”. Ce subiecte vor fi abordate
  5. Abrudean, despre Primăria Generală: „Alegerile ar trebui făcute cât mai repede”. Ce zice șeful Senatului despre un candidat comun al coaliției
  6. Șeful Senatului, despre o coaliție a PSD cu AUR: „E greu să excludem ceva ce se poate întâmpla”
  7. Ce are de făcut viitorul guvern al Republicii Moldova după alegerile cruciale din septembrie. „Este o cursă contra cronometru” ANALIZĂ
  8. Bucureștiul poate pierde bani importanți dacă alegerile se amână până în 2026. „Un primar ales cu multe voturi poate pune presiune pe Guvern și să readucă investițiile”VIDEO
  9. Gafele lui Nicușor Dan, explicate de un cunoscut psiholog român: „Nu e complet pregătit din punct de vedere emoțional” VIDEO
  10. Răzbunarea Rusiei pentru rezultatul alegerilor din Republica Moldova. În Transnistria s-au oprit aprovizionarea cu gaze și apa caldă