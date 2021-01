162 de ani de la infaptuirea Unirii Principatelor Romane. Politicienii prezenti la mai multe ceremonii restranse din tara

Demnitarii prezenti la ceremoniile din tara

Iasi: Ziua Unirii, sarbatorita la Ateneu cu un spectacol de teatru si concert

"Ministerul Apararii Nationale, impreuna cu autoritatile locale, organizeaza, duminica, in garnizoanele in care exista monumente dedicate Unirii Principatelor, ceremonii militare si religioase cu ocazia sarbatoririi a 162 de ani de la infaptuirea Unirii Principatelor Romane", a transmis Ministerul apararii Nationale.Sursa citata precizeaza ca, din motive de securitate sanitara, participantii la evenimente nu se vor prinde in Hora Unirii, asa cum se intampla in anii anteriori.In Bucuresti, ceremonia va avea loc la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, amplasata in Dealul Patriarhiei Romane.Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Anca Dragu si Ludovic Orban , participa, duminica, la evenimentele desfasurate cu prilejul aniversarii a 162 ani de la Unirea Principatelor Romane. Ludovic Orban va fi prezent la manifestarile organizate la Focsani, care vor incepe in jurul orei 12,45. Anca Dragu va participa, la ora 12,30 , la ceremonia desfasurata la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, amplasata in Dealul Patriarhiei Romane din Bucuresti, unde va depune o coroana de flori.Ministrul Apararii Nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, precum si seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu, vor prezenti, de asemenea, de la ora 12,30, la aceasta ceremonie militara a depunerii de coroane si jerbe de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza.Din motive de securitate sanitara, participantii la aceste evenimente nu se vor prinde in Hora Unirii, asa cum se intampla in anii anteriori.De Ziua Principatelor Romane, ierarhii, preotii si diaconii Bisericii Ortodoxe vor oficia un Te Deum in toate bisericile, iar la sfarsitul slujbei vor fi trase clopotele timp de un minut.La Sfanta Liturghie oficiata in Catedrala Patriarhala vor fi pomeniti domnitorul Alexandru Ioan Cuza, mitropolitii Nifon al Tarii Romanesti si Sofronie Miclescu al Moldovei, precum si toti cei care au contribuit la realizarea Unirii Principatelor Romane.Iesenii sunt asteptati la Ateneul National din municipiul resedinta pe a carui scena, pe 24 Ianuarie, la 162 ani de la infaptuirea Unirii Principatelor, va fi transpusa piesa de teatru "Povestea Unirii"."A devenit deja traditie ca la Ateneul National din Iasi, in data de 24 ianuarie a fiecarui an, sa se joace 'Povestea Unirii'. Asadar, anul acesta, la 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane, in Sala Mare de Spectacole ' Radu Beligan ' a Ateneului veti putea vedea un spectacol de teatru unic in tara", a declarat managerul Ateneului National din Iasi, Andrei Apreotesei.Spectacolul istoric "Povestea Unirii", semnat de regizorul Ovidiu Lazar, este o reconstituire a momentelor premergatoare Unirii Principatelor Romane. Distributia cuprinde actori societari ai Teatrului National "Vasile Alecsandri" din Iasi, actori profesori ai Universitatii Nationale de Arte "George Enescu" Iasi, actori ai Teatrului pentru Copii si Tineret "Luceafarul" Iasi si actori angajati sau colaboratori ai Ateneului National din Iasi.