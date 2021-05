Alexandru Muraru il inlocuieste pe Costel Alexe la sefia interimara a PNL Iasi VIDEO

"Am luat act de suspendarea presedintelui PNL Iasi la nivel judetean si am decis ca interimatul sa fie asigurat de domnul prim-vicepresedinte al PNL Iasi, Alexandru Muraru. In ceea ce priveste interimatul la PNL Iasi, aceasta decizie este de competenta Biroului Judetean Iasi care sunt sigur ca va lua in cursul acestui saptamani o decizie", a anuntat luni, Ludovic Orban. Alexandru Muraru, deputat de Iasi si prim-vicepresedinte al filialei Iasi a PNL, este si reprezentantul special al guvernului Romaniei pentru promovarea politicilor memoriei, combaterea antisemitismului si xenofobiei. Costel Alexe, cel care s-a autosuspendat din functie dupa ce DNA l-a pus sub acuzare intr-un dosar de coruptie.