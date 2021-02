Alin Tise, presedintele CJ Cluj, atac la conducerea PNL dupa negocierile pentru prefecti: "Orban si Citu se cred Dumnezei! Detinatorii adevarului absolut"

Cum si-au impartit PNL, USR si UDMR prefectii, in functie de judetele tarii

"Deciziile gresite luate la nivel national afecteaza credibilitatea partidului la nivel judetean. Trebuie sa muncim infinit mai mult aici la Cluj, pentru a acoperi si repara deciziile gresite ale altora care se cred Dumnezei-Detinatorii adevarului absolut. Eu nu mai vreau sa muncesc politic ca sa acopar si sa repar dupa altii din conducerea centrala a partidului. Pur si simplu cred ca ajunge! Ca mine sunt multi altii. Mult mai multi decat cred unii", a declarat Alin Tise, pentru Ziua de Cluj La negocierile de luni seara pentru impartirea functiilor de prefect , premierul Citu si presedintele Orban i-au tradat pe Daniel Buda Emil Boc si Alin Tise, cedand UDMR-ului pentru prima data dupa 1990 Prefectura Cluj.Revolta lui Alin Tise vine dupa ce PNL a pierdut functia de prefect la Cluj, aceasta revenind UDMR. Noul prefect de Cluj va fi avocatul Tasnadi Szilard, din partea UDMR. PNL, USR-PLUS si UDMR si-au desemnat marti, 2 februarie, prefectii in judetele tarii. Astfel, PNL va avea 23 de prefecti, USR-PLUS - 14 si UDMR - 5 prefecti, conform surselor Ziare.com.Numirile vin dupa ce guvernul a aprobat in sedinta de miercuri, 27 ianuarie, modificarea OUG 57/2019 privind Codul administrativ referitor la statutul prefectului si subprefectului, aceste functii urmand sa fie unele de demnitate publica, iar cei care le detin vor putea fi membri de partid In cadrul negocierilor au aparut si o serie de surprize. UDMR a reusit sa castige o functie de prefect la Cluj, judet controlat de PNL. Liberalii vor numi prefect la Brasov, unde alegerile locale a fost castigate de Allen Coliban (USR). USR va numi prefect la Timis si la Bucuresti.