Antonel Tanase, apropiat al lui Ludovic Orban, a castigat alegerile pentru functia de presedinte al filialei PNL Sector 3

Antonel Tanase a primit 324 de voturi, iar Claudia Benchescu 151.Violeta Vijulie, inscrisa si ea initial in cursa, s-a retras in favoarea lui Benchescu.Antonel Tanase este un apropiat al lui Ludovic Orban , care a participat la conferinta de alegeri. Orban a afirmat ca Tanase i-a stat alaturi in ultimii 20 de ani.Antonel Tanase a fost secretar general al Guvernului Orban si a demisionat in 8 decembrie 2020, urand succes noului Executiv.In discursul sau Antonel Tanase si-a anuntat sprijinul pentru Orban pentru sefia partidului."Se tot vorbeste despre asa-zisul suflu nou care este necesar atat la nivelul partidelor, cat si la nivelul administratiei publice si in conducerea institutiilor. In cei doi ani de cand sunt la conducerea PNL S3 am atras spre filiala noastra foarte multi tineri, care au contribuit in mod real la dezvoltarea organizatiei si la cresterea rezultatelor PNL la alegerile trecute.Sunt sute de tineri pe care i-am intalnit, i-am ascultat si care mi-au fost alaturi. Multi imi sunt alaturi si astazi. Pe toti va salut si va multumesc.Vreau sa ii multumesc si lui Ludovic Orban, fara a carui viziune nu am fi astazi aici. Noi am fi in opozitie, iar cetatenii ar fi captivii PSD si ai unei guvernari socialiste. A fost un drum foarte lung pe care Ludovic Orban l-a parcurs incepand din 2017 si pana in prezent. Este datoria noastra sa il sprijinim in continuare.Sa nu uitam obiectivul suprem. In 2024, avem 4 randuri de alegeri. Imi doresc ca 2024 sa ne gaseasca pregatiti cu adevarat, ca o echipa puternica, eficienta, sudata, care vrea si poate sa castige alegerile.""Pilonul doi, politic, il sprijinim pe Ludovic Orban ca presedinte PNLVrem o Romanie europeana, euroatlantica, ne dorim sa atragem cat mai multe fonduri europene si sa dezvoltam economia pe principii liberale, cu masuri corecte care sa asigure bunastare si prosperitate generatiilor viitoare.Pandemia ne-a aratat ce probleme avem in sistemele de invatamant si sanatate, cat de in urma suntem cu infrastructura. Este nevoie de un lider echilibrat, asa cum este Ludovic Orban, care sa gestioneze masurile cele mai potrivite pentru economia si viitorul Romaniei. A demonstrat deja ca poate sa scoata PNL din conul de umbra in care cazuse ani buni. A reusit sa sparga dominatia social democrata si sa dea la o parte PSD de la guvernare. A reusit sa tina echilibrul la momentul declansarii pandemiei in Romania . Nu exista performanta mai buna decat aceasta.Cum ajungem, pas cu pas, spre acea tara ca afara? Cu oameni pregatiti si motivati", se arata intr-o postare a acestuia.