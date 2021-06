Ce rol va juca Klaus Iohannis in cursa interna pentru sefia PNL: "Lupta se va decide in ultima noapte"

Votul final va fi dat de indicisi

De la accesul la banii publici pana la experienta si relatiile de partid , cei doi candidati la sefia partidului liberal au atuuri diferite prin care isi vor atrage sustinatorii din PNL.Potrivit analistului politic Alfred Bulai, Ludovic Orban este avantajat de experienta si de relatiile sale din interiorul partidului, pe cand Citu este avantajat de faptul ca este premier "Avem pe de o parte un Ludovic Orban cu multa experienta relationala in partid, probabil ca nu are egal. Astazi, dintre toate partidele, Orban este cred cel care controleaza cel mai bine propriul partid. Dar nu pe toti, are si el dusmanii lui. Pe de alta parte, domnul Citu are posibilitatea ca premier sa ofere mult mai multe lucruri decat poate sa faca Orban", explica sociologul.Potrivit acestuia, la fel cum premierul a oferit diferite functii sau mandate, acesta poate sa si le retraga la fel de simplu celor care nu se supun. Cu toate astea, "nici domnul Citu nu controleaza tot pentru ca sunt oameni in PNL care nu au nevoie de Guvern. Adica nu au nevoie de ceva special de la Guvern, deci nu sunt cumva in zona guvernamentala".O alta diferenta intre Citu si Orban este modul in care se raporteaza la colegii de partid. Daca liderul Camerei Deputatilor ii cunoaste pe majoritatea membrilor din filiale si stie cum sa-i abordeze, Florin Citu inca nu a petrecut indeajuns de mult timp in tabara liberala.Analistul mai noteaza ca spre deosebire de alegerile din trecut la sefia partidelor exista un castigator clar inca de la inceput. Pe cand, acum, in cazul PNL, lupta este in continuare stransa si multi liberali sunt inca indecisi in privinta sustinerii."Lupta e destul de stransa. De regula se merge pana in ultima clipa pentru ca cei mai multi vor sa fie in tabara castigatorului. Mare parte din liderii din partid in acest moment va garantez ca sunt si cu unul si cu altul", a mai declarat Alfred Bulai.Un rol in cursa liberala il va avea si presedintele Klaus Iohannis, chiar daca pana in acest moment seful Statului nu a avut o pozitie publica clara pe acest subiect. Intrebat intr-o conferinta de presa daca considera ca Florin Citu ar fi un bun presedinte al PNL si daca participarea la evenimente alaturi de el este un semn ca il sprijina pentru aceasta functie, Iohannis a subliniat ca il sustine pe "premierul Florin Citu", nu pe presedintele de partid Florin Citu. "Discutiile din partid se fac in partid", a adaugat presedintele.Conform politologului Andrei Taranu, Klaus Iohannis va avea si el un cuvant de spus in cursa liberala."Va cantari opinia presedintelui in mod clar, atat pentru liberali, cat si pentru cei de la USRPLUS . Asa cum ati vazut, atunci cand a inceput criza in coalitie, acum doua saptamani, prima persoana cu care a cautat sa se intalneasca Dan Barna a fost presedintele Klaus Iohannis. Partidele din Romania traiesc inca in aceasta dimensiune voievodala", a relatat Andrei Taranu.Cu toate ca pana in acest moment seful Statului nu declarat ca are un favorit la Congresul PNL, Alfred Bulai arata ca actiunile lui Iohannis din momentul demiterii ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu dovedesc contrariul."Antipatiile fata de Orban sunt clare si istorice. Deocamdata am vazut doar un ultim gest, nu ca a mers cu Citu pe la un eveniment. Luati cazul Voiculescu. Deci va dati seama ca domnul Citu l-a sunat pe Iohannis pentru ca nu avea el curajul sa-l dea pe domnul Voiculescu afara. Dar uitati-va la gest. Domnul Citu a trimis hartia la Cotroceni si cred ca nici n-a ajuns hartia la Cotroceni ca Cotroceniul a zis ca domnul presedinte a semnat decretul de demitere. Nu-l obliga nimeni sa semneze in 20 de minute", a conchis sociologul.