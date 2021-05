Numele surprinzator aparut pe lista potentialilor candidati la sefia PNL. Ce sanse ar avea in competitia de la congres

Rares Bogdan ii arata pisica lui Orban

In acest context, mai multe nume sunt vehiculate zilele acestea ca potentiale "pericole" pentru Ludovic Orban , singurul liberal care si-a anuntat public decizia de a candida pentru sefia Partidului National Liberal (PNL). Printre numele vehiculate se afla si cel al europarlamentarului Dan Motreanu , presedintele PNL Girugiu.Contactat de, analistul politic Bogdan Lefter este de parere ca actualul lider al formatiunii politice, Ludovic Orban , "are o pozitie foarte solida", ingreunand astfel situatia altor potentiali contracandidati. Analistul nu exclude ca in perioada imediat urmatoare sa vedem PNL impartit in grupari. "Tine de aceasta normalitate a competitiei interne", spune acesta."Ca intotdeauna, in perioadele premergatoare congreselor de partide, in care se fac si alegeri pentru conducerile formatiunilor politice, se lanseaza candidaturi, se speculeaza foarte mult, apar si tensiuni interne, se constituie grupari in partide. Ce vedem intamplandu-se in interiorul PNL in aceasta perioada pregatitoare a Congresului tine de aceasta normalitate a competitiei interne.Presedintele partidului, Ludovic Orban, are o pozitie foarte solida, performante remarcabile la conducerea partidului pe care l-a condus spre guvernare si catre actuala pozitie proeminenta pe scena politica romaneasca. Exista, sigur, si grupari in partid care si-ar dori alt lider, deci alti candidati. Exista ipoteza unei contracandidaturi a premierului Florin Citu si mai sunt mentionate si alte cateva nume", a declarat analistul pentruCe sanse ar avea Dan MotreanuPotrivit analistului, Dan Motreanu "este o candidatura mai exotica". Desi e foarte vechi in partid, a ocupatii functii executive si a condus campanii electorale, Bogdan Lefter nu il vede pe Dan Motreanu votat de majoritatea liderilor PNL la Congresul din toamna."Astazi, prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a facut si o mica lista: Florin Citu, Emil Boc Dan Motreanu . Fiecare dintre liderii proeminenti, cu o anumita istorie in partid, isi are argumentele sale, dar Bolojan sau Boc sunt foarte bine ancorati in administratia locala si e destul de greu de imaginat ca ar putea conduce un mare partid de la Cluj sau Oradea.Premierul Citu este in Bucuresti, dar nu are asa o mare vechime in partid si poate nici toate datele pentru a prelua presedintia PNL. Dan Motreanu este o candidatura mai exotica. E foarte vechi in partid, a avut si functii importante in imediata proximitate a presedintilor, liderilor liberali, dar nu s-a profilat niciodata el insusi ca un politician cu initiativa personala, cu un anumit proiect care sa il profileze ca o personalitate de mare greutate.Daca in cautare de candidati, anumite grupari din PNL incearca sa identifice in Bucuresti, in jurul lui Ludovic Orban, posibil contracandidat, probabil ca domnul Motreanu a aparut ca o asemenea varianta. Nu prea il vad votat de majoritatea delegatilor intr-un Congres PNL, desi cred ca toata lumea are o parere in general pozitiva despre Dan Motreanu. El a fost, de obicei, in pozitii executive. Eu nu imi amintesc in toata cariera sa politica un discurs politic electrizant", a conchis acesta.Amintim ca prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, luni, ca Ludovic Orban va avea cu siguranta un contracandidat "foarte puternic" pentru sefia partidului, adaugand ca Florin Citu, Emil Boc, Ilie Bolojan, Dan Motreanu si Robert Sighiartau s-ar putea numara printre optiuni."Primul lucru intr-un congres, intr-o batalie este sa ai o retorica buna, retorica invingatorului. Mai e mult pana departe. Il asigur cu simpatie pe Ludovic Orban ca va avea contracandidat si va avea unul foarte puternic. (...) Eu sunt extrem de puternic, nu foarte puternic, dar eu nu candidez.Eu candidez in echipa castigatoare. (...) Suntem partid liberal, este normal sa existe competitie, cred ca nici Ludovic Orban, nici altcineva nu-si doreste sa existe un singur candidat, sunt absolut convins ca va exista minim un contracandidat, daca nu chiar doi.Exista oameni foarte buni in PNL care vor intra intr-o competitie directa, frumoasa cu Ludovic Orban si cel mai bun dintre ei va castiga. Este si Florin Citu o optiune, si Emil Boc o optiune, este si Ilie Bolojan si Dan Motreanu, este si Robert Sighiartau o optiune, avem mai multe optiuni. Eu am spus-o ca sa nu existe niciun fel de speculatie - voi intra pe pozitiile doi-trei in echipa castigatoare", a afirmat Rares Bogdan, inainte de sedinta Biroului Executiv al PNL.