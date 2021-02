Cererea de revocare a Avocatului Poporului si respingerea rapoartelor TVR si a Radioului Public, pe ordinea de zi a Birourilor reunite ale Parlamentului

Ulterior va fi dau un vot, intr-un plen reunit. El a mai spus ca va fi convocata o reuniune a Camerei si Senatului pentru ziua de miercuri."Vor mai fi puncte pe care le consideram importante la reuniunea Birourilor permanente reunite in vederea plenului, cum ar fi cererea de revocare a Avocatului Poporului, alaturi de raport. Este raportul prezentat de Avocatul Poporului . De asemenea, am discutat la nivelul coalitiei sa introducem pe ordinea de zi respingerea rapoartelor depuse de conducerea Televiziunii Romane si a Radioului Public.Exista mai multe proiecte legislative privitoare la modificarea legii privind statutul deputatilor si senatorilor, depuse de PNL si USR , am inteles ca exista si o propunere din partea opozitiei privitoare la desfiintarea pensiilor speciale pentru parlamentari . O sa fie puncte de introdus pe ordinea de zi si ar fi trebuit sa fie rezolvate inca din legislatura trecuta", a explicat Ludovic Orban luni la Parlament.Acesta a mai spus ca, in urma discutiilor cu partenerii de coalitie, a fost facuta o intelegere pentru infiintarea Comisiei de cod electoral.Vicepremierul Dan Barna a anuntat ca in sedinta de luni a coalitiei de guvernare au fost discutii despre Avocatul Poporului, iar in prezent sunt analizate optiunile juridice pentru revocarea din functie a Renatei Weber.