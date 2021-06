Se anunta noi tradari in echipa lui Ludovic Orban. Ce ministri din Guvernul sau i-au mai ramas alaturi

Cine a facut parte din Guvernul Orban si cine i-a mai ramas alaturi

Congresul PNL va avea loc pe 25 septembrie

Surse liberale au dezvaluit pentruca si alti ministri din Guvernul condus de Ludovic Orban urmeaza sa se pronunte in favoarea premierului Florin Citu , dupa ce Nelu Tataru a surprins intreg partidul prin decizia sa de a sari din barca actualului presedinte al PNL.Guvernul Ludovic Orban a fost cabinetul care a guvernat Romania incepand cu 4 noiembrie 2019, fiind un guvern minoritar, condus de presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, pana cand a fost demis prin motiune de cenzura pe 5 februarie 2020 cu 261 de voturi "pentru" si 139 de voturi "impotriva" dintre cele 400 de voturi exprimate. Insa, Guvernul demis a fost reinvestit, in aceeasi componenta, de Parlamentul Romaniei, la data de 14 martie 2020, pe fondul raspandirii epidemiei de coronavirus.Guvernul Orban a avut urmatoarea componenta: Raluca Turcan Marcel Vela , Ioan-Marcel Bolos, Bogdan Gheorghiu Ionut Stroe , Nelu Tataru.De remarcat ca o mare parte a ministrilor promovati de Ludovic Orban in Guvernul pe care l-a condus vreme de 4 luni, au anuntat deja ca il sustin pe Florin Citu la functia de presedinte al PNL, unii dintre acestia fiind chiar in Guvernul condus de actualul sef al Executivului. Vorbim despre Raluca Turcan, ministrul Muncii, Monica Anisie, fost ministru al Educatiei, ministrul Virgil Popescu, ministrul Apararii Nicolae Ciuca, fostul ministru al Sanatatii Nelu Tataru, precum si ministrul Internelor, Lucian Bode.La aceasta ora, potrivit unor surse din partid , au mai ramas sigur alaturi de Ludovic Orban fostul ministru Ion Stefan, ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu, precum si ministrul Adrian Oros.Referitor la fostii ministri Ionut Stroe, Marcel Vela, Catalin Predoiu, Victor Costache lucrurile sunt mai complicate. Aceleasi surse sustin ca acestia asteapta rezultatul organizatiilor din tara pentru a-si exprima intr-un final sustinerea pentru Florin Citu. Acelasi lucru ar urma sa il faca si actualii ministri ai Guvernului Citu, Bogdan Gheorghiu si Adrian Oros, de teama unei remanieri, au explicat sursele citate."Vor mai urma tradari din echipa lui Ludovic Orban. Stiti cum e, te pui la coada invingatorului, nu a invinsului", au explicat surse liberale pentru Ziare.com Congresul PNL se va desfasura in data de 25 septembrie, la Bucuresti, pe parcursul unei singure zile. Desfasurarea congresului va fi cu 5.000 de delegati, dintre care 493 sunt delegati de drept, restul sunt delegati alesi dupa norma de reprezentare, conform statutului.Presedintele comisiei de organizare a Congresului va fi Theodor Stolojan , iar din comisie vor face parte cate patru reprezentanti ai fiecarui candidat la presedintia partidului.Calendarul alegerilor interne va fi: in perioada 1 iunie - 15 iulie vor avea loc adunarile generale ale organizatiilor locale, iar in perioada 1 iulie - 10 august vor avea loc conferintele judetene de alegeri. O perioada de 45 de zile, intre data de 10 august si data Congresului - 25 septembrie, va fi pentru campania de prezentare a motiunilor si de sustinere a uneia sau alteia dintre motiuni.