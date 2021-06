Un nou motiv de disputa in PNL: cine se afla in carti pentru sefia CNA

Cine se afla in carti pentru sefia CNA

La sedinta Biroului Executiv al PNL de marti, 22 iunie, a avut loc o noua confruntare intre tabara condusa de Florin Citu si tabara condusa de Ludovic Orban , de aceasta data pe tema viitorului sef al Consiliului National al Audiovizualului ( CNA ).Astfel, surse liberale prezente la sedinta au dezvaluit pentru Ziare.com faptul ca lui Ludovic Orban i s-a reprosat in sedinta ca vrea impunerea unui om apropiat la sefia CNA, fara a avea o consultare cu colegii liberali. Este vorba despre Cristina Pocora, fost deputat PNL si unul dintre oamenii apropiati liderului PNL. Cel care ar fi pornit avalansa de reprosuri la adresa presedintelui PNL ar fi fost deputatul PNL de Alba, Florin Roman, unul dintre liberalii care il sustin pe Florin Citu la Congresul din toamna.Amintim ca Plenul Parlamentului a respins, marti, raportul de activitate al Consiliului National al Audiovizualului pe anul 2020. "Automat, presedintele CNA isi incheie mandatul", a precizat, dupa vot, presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban.Comisiile de cultura reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au propus, anterior, respingerea acestui raport, iar Comisiile pentru buget au avizat negativ contul de executie bugetara al CNA pe anul 2020.Asa cum s-a stabilit in coalitia de guvernare, sefia CNA ii revine PNL, astfel ca liberalii trebuie sa vina zilele acestea cu o propunere. Surse liberale sustin ca in PNL se discuta zilele acestea doua variante, una propusa si inaintata chiar de Ludovic Orban, si o alta sustinuta de echipa Citu si venita de la Cotroceni. Astfel, favorita de Ludovic Orban pentru a fi aleasa presedinte al CNA este Cristina Pocora, fost deputat PNL. Pocora a avut in trecuta doua mari reusite in Parlamentul Romaniei: a reusit marirea alocatiilor in 2015 cu 100% de la 42 lei la 84 lei, aceasta fiind ultima marire de alocatie pana la 1 mai 2019 si tot in cadrul aceluiasi proiect de lege initiat de Cristiana Pocora-Ancuta, Ziua Copilului (1 iunie) a fost decretata zi libera.A doua varianta luata in calcul de liberalii din tabara Florin Citu si venita de la Cotroceni este Dorina Rusu, membru CNA - numita de Parlamentul Romaniei, la propunerea Presedintelui Romaniei, pentru perioadele 09.02.2015 - 08.02.2021; 12.05.2021-11.05.2027. Rusu are experienta profesionala de jurnalist (din decembrie 1989 pana in 2001), de membru al societatii civile, ca presedinte al Fundatiei Horia Rusu (din 2001 pana in 2012) si de consilier pentru relatii cu societatea civila si comunicare online in cadrul Partidului National Liberal (aprilie 2012- februarie 2015).Facem precizarea ca, potrivit Legii de organizare si functionare a CNA, alegerea candidatului/candidatilor pentru functia de presedinte si/sau de vicepresedinte al C.N.A. se face, prin vot secret. Astfel ca, in cazul in care candidatii nu intrunesc numarul de voturi necesar pentru a fi alesi in functia de presedinte si/sau in functia de vicepresedinte, votul se poate relua de cel mult 3 ori. Daca nici in acest caz nu se reuseste alegerea candidatului pentru functia de presedinte si/sau de vicepresedinte, se declanseaza o noua procedura de alegere, cu respectarea conditiilor prevazute mai sus.