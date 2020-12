Cristian Tudor Popescu despre "razboiul" dintre Iohannis si Orban: Presedintele are o arma: sa-l desemneze pe domnul Ciuca

"Avem o singura ecuatie. Sunt doua persoane: presedintele Iohannis si Ludovic Orban . Aceste doua persoane nu se simpatizeaza catusi de putin, nu au afinitati. Au fost impreuna siliti de politica si acum se pune problema cat de tare va apasa presedintele Iohannis pentru a-l inlatura pe Ludovic Orban. Moral si logic, Orban nu ar avea ce pretentii sa aiba in privinta altor functii in stat, din moment ce si-a dat demisia din functia de premier. A spus ca nu se cramponeaza in functii. Acum e razboiul intre Orban si Iohannis pentru cine va controla PNL . Presedintele are o arma: da-l desemneze pe domnul Ciuca si, daca nu trece de parmanent, e un prim pas spre alegeri anticipate, ceea ce nu-si doreste nimeni. PNL si USR isi vor deteriora si mai mult imaginea in fata electoratului", a declarat CTP la Digi24.Jurnalistul a comentat si gestul liderilor de la AUR de a-i aduce sefului statului o harta cu Romania Mare."Acel gest de a-i aduce presedintelui harta Romanei Mari este un gest absurd, inutil, numai ca fiecare astfel de atitudine iresponsabila, grotesca a acestei formatiuni politice este o palma pe obrazul celorlalte partide, adica PNL si USR. Iata ce au ajuns sa voteze oamenii in urma greselilor fata de cetateni pe care le-au facut PNL si USR. AUR este un memento, o reamintire continua, pentru PNL si USR, a prostiilor pe care le-au facut in aceasta toamna", a subliniat gazetarul.CITESTE SI: