CTP, reactie acida dupa negocierile privind guvernul: Ce sa caute domnul Citu peste ministrii USR/PLUS, UDMR, PNL?

Jurnalistul este de parere ca Florin Citu nu este o varianta potrivita pentru functia de prim-ministru si ca acesta ar fi, de fapt, doar o "interfata" a lui Ludovic Orban la conducerea viitorului guvern "tricolor" , din care vor face parte atat ministri liberali, cat si din partea USR/PLUS si a UDMR. "Domnul Citu va fi orice, numai nu premier", a mai spus Popescu."Ce sa caute domnul Citu peste ministrii de la USR/PLUS? Ce sa caute peste cei de la UDMR? Peste cei de la PNL? Le poate da ordine?", a mai spus jurnalistul, intr-o interventie la Digi 24.Conform lui Cristian Tudor Popescu, "performerul" negocierilor privind formarea viitorului Executiv este Ludovic Orban , care a reusit sa obtina pentru el functia de presedinte al Camerei Deputatilor."Presedintele Klaus Iohannis nu mai poate ajuta electoral PNL. Acum, domnul Iohannis nici nu mai foloseste partidul, fiind la ultimul sau mandat la Cotroceni. Prin urmare, cel care, in urma acestor negocieri , a aratat ca detine controlul asupra PNL este Ludovic Orban".Pe de alta parte, CTP a mai declarat ca "e bine ca nu mai e domnul Predoiu la ministerul Justitiei", acest minister revenind, in urma negocierilor, USR/PLUS. "Ce nu e bine e ca Educatia ramane la liberali si cred ca doamna Monica Anisie va ramane pe pozitie. Daca a tinut-o atata vreme domnul Orban, in ciuda faptul ca a fost probabil ministrul cel mai detestat din fostul guvern Orban, probabil ca o va tine si in continuare".