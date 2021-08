EXCLUSIV SURSE Răsturnare de situație la PNL Galați: mai mulți liberali s-ar pregăti să părăsească tabăra lui Ludovic Orban

Ludovic Orban a fost la Galați

„Se vor face mutări serioase la filiala PNL Galați în zilele următoare. Mulți vor anunța că îl susțin pe Florin Cîțu la Congres și nu pe Ludovic Orban . În partid se vorbește despre faptul că mutarea a fost pusă la cale chiar de către George Stângă, șeful de la Galați, care i-ar face curte premierului în contextul problemelor pe care le are cu înregistrarea procurorilor DNA”, au precizat surse liberale pentruAmintim că George Stângă a fost reconfirmat, cu majoritate de voturi, în funcția de preşedinte al filialei PNL Galaţi la începutul lunii iulie. Ludovic Orban a fost la sfârșitul lunii mai într-o vizită la Galați. În cadrul conferinţei de presă, preşedintele PNL Galaţi, deputatul George Stângă, a declarat la acea vreme că personal îl susţine pe Ludovic Orban la preşedinţia partidului, la fel şi organizaţia judeţeană PNL Galaţi, care a votat în unanimitate, în luna februarie, pentru susţinerea actualului lider.George Stângă și președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, au fost înregistrați de procurorii DNA chiar în biroul ministrului transporturilor în timp ce îi cereau lui Cătălin Drulă să îi păstreze în funcție pe șefii Asociației Române de Salvare a Vieților Omenești pe Mare și Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați, după cum rezultă din propunerea de arestare preventivă transmisă de procurorii DNA Tribunalului Constanța și consultată de G4Media Procurorii arătau în propunerea de arestare că deputatul Stângă voia să demonstreze că are influență politică și pentru ca să câștige astfel conducerea PNL Galați, potrivit susținerilor lui Stângă și Iulian Dumitrescu.Deputatul Stângă: Aș vrea să te rog frumos să îmi prelungești mandatele celor doi directori…, sunt luna asta amândouă și la AFDJ și la APDM și principalul lucru, ți-o spun din tot sufletul, pentru mine este raționamentul politic, că eu am alegeri interne în partid și nu mi-ar conveni să…, adică nu zic că aș pierde alegerile la Galați, dar nici un aș avea o situație foarte confortabilă dacă mi-aș pierde oamenii de acolo.Câteva zile mai târziu deputatul Stângă revine insistent:Stângă George-Cătălin: Domnule ministru, fac ce vrei tu! Ajută-mă cu ăsta 4 luni. Ține-mi-i patru luni și după aia îți promit că nu mai vin pe la tine pentru ei. Faci tu ce consideri.Drulă Cătălin: Te referi la APDM și la AFDJ?Stângă George-Cătălin: Da.Drulă Cătălin: Păi…., ți-am spus că soluția pentru mine este să le prelungesc mandatele, da nu e patru luni, este două luni prelungirea…Discuția îl vizează pe directorul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Daniel Manole, reținut de DNA și care între timp a fost revocat din funcție.Stenogramele apar în dosarul de corupție al acestuia. Potrivit DNA, la finalul anului trecut, el ar fi direcționat către o anumită firmă contractul de achiziție a patru nave noi, în valoare de 85 de milioane de lei. Numai că înțelegerea era dezavantajoasă pentru statul român, care plătea ca avans 50 la sută din valoarea navelor. Mai grav, spun anchetatorii, firma care a beneficiat de contract doar a mimat construcția lor. În realitate, le-ar fi cumpărat la mâna a doua din Estonia.