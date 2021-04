Ce se ascunde in spatele anuntului lui Ludovic Orban potrivit caruia ar avea sustinerea a 36 de organizatii liberale

Realitatea din spatele anuntului

"Un numar de 36 organizatii au votat in birourile judetene sustinerea candidaturii mele. Nu am vrut sa spun, nu am fortat. E o chestiune normala, fireasca sa ai alegeri in partid , pentru ca democratie inseamna si democratie in interiorul partidului si in mod clar vom face congres anul acesta", a precizat presedintele PNL. Ludovic Orban a tinut sa faca acest anunt chiar intr-una dintre intalnirile pe care le-a pregatit pentru urmatoarea perioada cu primarii PNL pe tema proiectelor de investitii locale, tocmai pentru a-si atrage sustinerea pentru Congresul din acest an.Surse liberale au precizat pentru Ziare.com ca, atat liderul PNL, cat si premierul Florin Citu vor avea simultan in urmatoarea perioada "turnee" prin tara, unde vor negocia sustinerea pentru Congres. Nu este clar, insa, daca premierul va alege sa il contracandideze pe Ludovic Orban la functia de presedinte al partidului, sau va alege una dintre celelalte pozitii de varf.Contactat de, politologul Alfred Bulai este de parere ca anuntul lui Ludovic Orban "este un gest de imagine" si a fost facut tocmai pentru a-i descuraja pe potentialii contracandidati. Bulai sustine ca exista un val al nehotaratilor in PNL, iar Ludovic Orban a anuntat o majoritate tocmai in ideea ca acestia vor lua intr-un final decizia de a-l sustine."Ludovic Orban a spus lucrul acesta tocmai pentru a descuraja diferite alte variante. Sa arate ca este primul si are deja majoritatea absoluta. 39 de filiale inseamna ca ar castiga cu 90%. Sigur ca nu are nicio valoare in acest moment, atat timp cat nu ai fixat data Congresului.Deocamdata nu s-au format delegatiile, acestea votand de fapt. E un gest de imagine ca sa-i lamureasca pe oameni ca are sustinere. Sunt multi nehotarati si atunci s-a gandit sa anunte o majoritate, sa aiba senzatia toti ca e legitima optiunea pentru el. Ludovic Orban pare ca vrea sa urgenteze Congresul, spunand ca deja a negociat", a precizat politologul Alfred Bulai pentru Ziare.comPana in acest moment, Ludovic Orban este singurul lider PNL care si-a anuntat intentia de a candida pentru functia de presedinte al partidului, insa in partid se vorbeste si despre o candidatura a lui Florin Citu la sefia formatiunii politice. Mai ales in contextual in care acesta a declarat ca este dispus sa isi asume "orice risc politic"."Stiu ca exista un risc politic pentru premierul care isi asuma asa ceva, stiu ca in acest moment foarte multi lideri politici se dau la o parte pentru ca a face reforma e complicat, e nevoie de asumare si nu vrea nimeni sa-si asume acest lucru. Imi asum eu, cu toate riscurile politice, chiar daca stiu ca si in PNL, unde eu activez ca vicepresedinte, va urma un Congres si vor fi si acolo candidaturi. Nu ma intereseaza acest risc, imi asum acest risc si mai departe, indiferent de costul pe care s-ar putea sa-l platesc in acel Congres, pentru orice functie as candida acolo.Eu v-am spus doar ca in acest moment imi asum orice risc politic pentru a face Romania sa mearga pe directia buna. Cu orice cost politic, indiferent care este acela", a declarat Citu.