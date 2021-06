Noi tensiuni in PNL. O filiala liberala din diaspora si-a anuntat demisia in bloc. Rares Bogdan, acuzatii la adresa apropiatilor lui Orban

Demisii in bloc ale liberalilor din Cipru

Mai exact: Rares Bogdan a acuzat faptul ca Viorel Badea, presedintele PNL Diaspora si unul dintre oamenii apropiati lui Ludovic Orban , face sedinte restranse, doar cu oamenii apropiati si nu respecta regulile impuse de statutul formatiunii politice. Totodata, Rares Bogdan i-a cerut explicatii presedintelui PNL si in legatura cu scandalul filialei liberale din Cipru.Amintim ca la sedinta de luni a liberalilor s-a lasat cu reprosuri dure la adresa lui Ludovic Orban . Ministrul Muncii, Raluca Turcan , si deputatul Florin Roman l-au atacat dur si i-au reprosat, printre altele, ca a luat decizii fara sa se consulte cu liberalii."Rares Bogdan a fost cel care a deschis subiectul filialei din Diaspora spunand ca Viorel Badea, despre care se stie ca este omul lui Ludovic Orban, ia decizii dupa bunul plac, fara a-i consulta pe liberalii de acolo. Rares Bogdan i-a cerut lui Orban sa ia masuri urgente, iar presedintele a spus ca nu e normal sa criticam oamenii care nu sunt de fata si sa asteptam sa vina si Viorel Badea intr-o sedinta. Raspunsul nu l-a multumit deloc pe Rares Bogdan care l-a avertizat ca situatia nu va ramane asa si ca el nu va ezita sa vorbeasca public despre ce se intampla acolo ceea ce cu siguranta se va intampla zilele viitoare", au precizat surse liberale pentruRares Bogdan nu este, insa, singurul liberal nemultumit de activitatea presedintelui PNL Diaspora. Zilele trecute, biroul de conducere al filialei PNL Diaspora Cipru si-a anuntat demisia in bloc. Georgel Popovici- presedinte PNL Diaspora Cipru si Isabella Pissas-vicepresedinte PNL Diaspora Cipru acuzau ca li s-a ingradit dreptul la libera exprimare de catre presedintele organizatiei, Viorel Badea."Biroul de conducere al FILIALEI PNL DIASPORA CIPRU si-a anuntat DEMISIA IN BLOC, datorita neconcordantei intre principiile si valorile pe care si le-au asumat in acest mandat si principiile care le-au fost directionate de catre conducerea filialei PNL Diaspora. Conducerea filialei PNL Diaspora Cipru acuza ca li s-a ingradit dreptul la libera exprimare de catre presedintele organizatiei.Organizatia trage un semnal de alarma catre celelalte organizatii din diaspora, care nu sunt sustinute si sunt cautate dupa propriile interese de catre presedintele organizatiei, Viorel Badea", se arata in comunicatul facut public de cei doi."Eu. Georgel Popovici, ma consider un cetatean liber de la revolutia din 1989. Am intrat in politica si in PNL pentru a schimba in bine Romania si a-mi aduce aportul la bunastarea comunitatii romanilor din Cipru. Atat timp cat cineva din conducerea PNL Diaspora pune presiune pe exprimarea votului meu de cetatean liber imi prezint demisia din functia de presedinte a filialei PNL Diaspora Cipru.", spune Georgel Popovici-presedinte PNL Diaspora Cipru.Facem precizarea ca si in filiala PNL Diaspora vor avea loc alegeri in perioada urmatoare. Pana la aceasta ora, singurul candidat la functia de presedinte al filialei este Viorel Badea, apropiat al lui Ludovic Orban, drept urmare Filiala PNL Diaspora va merge cu actualul presedinte al formatiuni politice la Congresul din 25 Septembrie