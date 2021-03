Desfiintarea Sectiei Speciale, miercuri pe ordinea de zi a sedintei de plen a Camerei Deputatilor. Principala controversa legata de "superimunitatea" magistratilor

Doua judecatoare din CSM le cer parlamentarilor USR PLUS sa nu voteze pentru desfiintarea Sectiei speciale

Superimunitatea magistratilor si avizul CSM

"E neuzuala participarea presedintelui Camerei Deputatilor la reuniunea Comitetului liderilor. De regula, Comitetul liderilor functioneaza sub conducerea liderului de grup care conduce grupul cel mai numeros. A fost necesara prezenta mea pentru ca liderul de grup al PSD a refuzat pur si simplu sa supuna la vot o propunere formulata de domnul Mosteanu si anume aceea de a introduce pe ordinea de zi a sedintei de plen de miercuri proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei speciale.Colegii m-au invitat la reuniunea Comitetului liderilor. Evident am condus Comitetul liderilor si am supus la vot aceasta propunere, care a fost adoptata. Ca atare, proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei speciale va intra pe ordinea de zi a sedintei de plen de maine", a afirmat Ludovic Orban marti la Parlament.Chestionat daca mai exista posibilitatea schimbarii amendamentului prin care magistratii pot fi trimisi in judecata doar cu incuviintarea CSM , presedintele Camerei Deputatilor a raspuns: "Este raport facut. Cred ca obiectivul nostru fundamental este sa desfiintam Sectia speciala. Este un angajament pe care l-am luat in fata cetatenilor romani. Este o recomandare formulata in raportul Comisiei Europene pe care trebuie sa o respectam. Sa nu uitam ca avem obiectivul sa indeplinim recomandarile pentru a putea sa incetam Mecanismul de Cooperare si Verificare si nu numai de asta, ci pentru a putea aduce normalitate in functionarea justitiei".Referitor la CSM, liderul PNL a spus ca aceasta institutie are abilitatea sa ia decizii obiective in aceasta privinta."In ceea ce priveste formula, CSM este in conformitate cu Constitutia Romaniei, garantul independentei Justitiei. Noi consideram ca aceasta institutie, CSM, care a fost infiintata prin Constitutie ca si garant al independentei Justitiei este o institutie care are abilitatea si competentele constitutionale sa ia decizii obiective in aceasta privinta", a explicat Orban.Intrebat daca proiectul de lege privind desfiintarea SIIJ ar putea fi modificat la Senat, presedintele PNL a replicat: "Noi suntem in dezbaterea la Camera Deputatilor, prima sesizata. Avem un termen de dezbatere si de adoptare pe care vrem sa il respectam si vrem ca in Camera Deputatilor sa desfiintam Sectia speciala si sa aprobam legea asa cum a iesit in raportul realizat de Comisia juridica".Premierul Florin Citu a declarat, intrebat vineri daca amendamentul la proiectul privind desfiintarea SIIJ prin care magistratii pot fi trimisi in judecata doar cu incuviintarea CSM nu ofera o superimunitate acestora, ca initiativa legislativa va fi modificata la Senat astfel incat sa ajunga cat mai aproape de forma aprobata in sedinta de Guvern. Dan Barna a sustinut ca amendamentul privind "superimunitatea" magistratilor este "un compromis mai mic decat necesitatea majora de desfiintare a Sectiei speciale". Obiectivul este ca Sectia speciala sa devina istorie. E un compromis. MCV va fi ridicat doar indeplinind aceasta conditie. Aceasta masura, acest compromis care se regaseste in momentul de fata, vom vedea cum va functiona si, in functie de asta, putem sa discutam si in viitor asupra lui.Eu cred ca CSM primeste si responsabilitate prin aceasta decizie si din aceasta perspectiva spun ca e un compromis care e mai mic decat necesitatea majora de desfiintare a Sectiei speciale", a declarat luni Dan Barna Camera Deputatilor este prim for sesizat pe proiectul de lege, Senatul fiind decizional.Comisia juridica a Camerei a adoptat joia trecuta un raport favorabil la proiectul privind desfiintarea SIIJ cu amendamente admise si respinse.Unul dintre amendamentele admise depus de catre deputatul minoritatilor Ionel Stancu prevede ca:"Art.95 - (1) Judecatorii si procurorii pot fi perchezitionati, retinuti, arestati preventiv sau arestati la domiciliu numai cu incuviintarea Sectiei pentru judecatori sau, dupa caz, a Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.(2) Judecatorii si procurorii pot fi trimisi in judecata pentru savarsirea unei infractiuni contra infaptuirii justitiei, de coruptie si de serviciu ori a unei infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie numai cu incuviintarea Sectiei pentru judecatori sau, dupa caz, a Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.(3) In caz de infractiune flagranta, judecatorii si procurorii pot fi retinuti si supusi perchezitiei potrivit legii, Sectia pentru judecatori sau, dupa caz, Sectia pentru procurori fiind informata de indata de organul care a dispus retinerea sau perchezitia".Judecatoarele Gabriela Baltag si Evelina Oprina, membre al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), le-au transmis o scrisoare parlamentarilor USR PLUS prin care le cer sa nu voteze desfiintarea Sectiei speciale de investigare a magistratilor, avertizandu-i ca, in caz contrar, vor condamna "acest popor sa nu mai aiba prea curand o justitie cu judecatori peste care sa nu se mai abata abuzurile"."Nu condamnati poporul roman sa-si retraiasca istoria precum Sisif incercand, pe vesnicie, sa ajunga in varful dealului! (...) SIIJ trebuie intarita si lasata sa functioneze la capacitatea ei maxima si abia apoi, eventual, reevaluata. Nu permiteti ca sub pretextul unor garantii necesare, sa deschideti posibilitatea unor "filtre" de putere!", a scris cele doua judecatoare in scrisoarea transmisa parlamentarilor USR PLUS.Gabriela Baltag si Evelina Oprina reprezinta nucleul dur anti-reformist din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Ele nu doar ca au votat impotriva desfiintarii Sectiei speciale, dar au atras si atentia asupra "avizului negativ inselator" al CSM fata de proiectul de lege privind desfiintarea SIIJ.In replica la scrisoarea celor doua, Asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" (AMASP) a transmis catre PSD o solicitare in baza legii 544/2001 privind accesul la informatii de interes public in care intreaba daca cele doua judecatoare sunt membre de partid, daca acestea au achitat cotizatia la zi, daca au facut donatii formatiunii politice ori au primit donatii din partea acesteia, daca au intalniri frecvente cu persoane din conducerea partidului in vederea stabilirii strategiei de comunicare publica."Precizam ca informatiile privind calitatea de membru de partid sunt informatii de interes public, avand in vedere functia de judecator a celor doua doamne. Informatiile privind intalnirile cu reprezentantii partidului sunt, de asemenea, informatii necesare pentru a intelege daca e vorba de o perpertua coincidenta sau de un real devotament in preluarea de acestea, in alocutiunile publice, a mesajelor PSD", a subliniat AMASP.Amendamentul prin care trimiterea in judecata a magistratilor se poate face doar cu avizul CSM a fost puternic criticat de vocile din sistemul judiciar. Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor a criticat aceasta prevedere sustinand ca "ceea ce se obtine prin acest amendament este ca un organism administrativ, care nu face parte din structura instantelor de judecata sau din structura Ministerului Public, sa devina o combinatie intre procurorul ierarhic superior si judecatorul de camera preliminara, ingloband atributiile acestora.Falsa garantie suplimentara promovata in acest amendament are ca singur rezultat ca 14 oameni sa decida soarta dosarelor anchetate de sute de procurori inainte ca acestea sa ajunga la sutele de judecatori de camera preliminara care au atributia de a verifica temeinicia si legalitatea trimiterilor in judecata"."Se transmite un semnal de neincredere in justitia infaptuita de instante" Judecatorul Alin Bodnar critica "garantiile" oferite magistratilor in proiectul de desfiintare al Sectiei Speciale , proiect votat joi in Comisia Juridica a Camerei Deputatilor, prin care urmarirea penala a magistratilor se va face doar cu avizul sectiilor din Consiliul Superior al Magistratilor. Acesta enumara mai multe probleme pe care instituirea acestui mecanism l-ar aduce."Incuviintarea prealabila trimiterii in judecata are o natura juridica mixta, imbracand forma unui act de acuzare, a unui act de sesizare a instantei de judecata, dar si a unui act de infaptuire a justitiei, venind in completarea acestora.Pentru a se pronunta cu privire la incuviintarea trimiterii in judecata, Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii vor fi chemate sa decida asupra aspectelor pentru care s-a dispus, de catre procuror , trimiterea in judecata, precum si cu privire la invinuirea adusa inculpatului, acestea fiind practic transformate in organe judiciare.Astfel, ulterior rezolvarii cauzei de catre procuror si emiterii rechizitoriului in conformitate cu prevederile art. 327 din Codul de procedura penala, Sectia pentru judecatori/procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va fi obligata sa analizeze materialul de urmarire penala, sens in care va verifica daca procurorul a apreciat corect ca a) sunt respectate dispozitiile legale care garanteaza aflarea adevarului; b) urmarirea penala este completa/incompleta; c) exista probele necesare si legal administrate; d) fapta exista/nu exista, a fost/nu a fost savarsita de magistrat; e) magistratul raspunde/nu raspunde penal, urmand ca, in baza propriei evaluari, sa incuviinteze sau nu trimiterea in judecata.Instituirea obligatiei de incuviintare a trimiterii in judecata, de catre un organ administrativ, desfiinteaza, in fapt, controlul ierarhic din cadrul Ministerului Public, prevazut de art. 132 alin. (1) din Constitutie. In concret, o parte din atributiile de control ale legalitatii efectuarii urmaririi penale si trimiterii in judecata sunt transferate unui organ administrativ. Or, procurorul trebuie sa fie independent si toate solutiile emise trebuie sa fie verificate doar in cadrul controlului ierarhic sau de catre instantele de judecata competente.De asemenea, sectiile Consiliului Superior al Magistraturii vor face o analiza proprie, inaintea celei facute in conformitate cu prevederile art. 126 alin. (1) din Constitutia Romaniei de Inalta Curte de Casatie si Justitie si celelalte instante judecatoresti stabilite de lege si vor rezolva actiunea penala, desi nu vor pronunta una dintre solutiile prevazute de art. 396 din Codul de procedura penala.