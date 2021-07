Ce ”formulă” caută Ludovic Orban pentru desființarea Secției Speciale. Încă nu au început discuțiile în Coaliție

Jocul UDMR privind Secția Specială

„Căutăm o formulă care să fie sprijinită de comun acord cu partenerii din coaliţie. A venit domnul Stelian Ion a prezentat o formă, punctul nostru de vedere este că trebuie analizată foarte serios. Căutăm în continuare formula comună”, a afirmat Ludovic Orban , marţi la Parlament.El a adăugat că nu a fost începută discuţia în coalţie cu privire la rectificarea bugetară.„Nu s-a început discuţia despre rectificare. Premierul a spus foarte clar ca face o analiză cu ordonatorii principali de credite şi după această analiză împreună cu ordonatorii principali de credite va începe o discuţie în coaliţie pe tema rectificării”, a explicat liderul PNL.Comisia Juridică a Senatului, care va da raportul final pe desfiinţarea Secţiei Speciale pentru magistraţi, are în componenţă 13 membri. PNL şi USR PLUS au 6 senatori , în timp ce PSD şi AUR numără tot 6. Reprezentatul UDMR înclină decisiv balanţa. Formaţiunea maghiară nu acceptă ca dosarele de corupţie ale magistraţilor să fie cercetate de DNA , aşa cum a propus ministrul Justiţiei, Stelian Ion.Liderii UDMR le-au transmis partenerilor de guvernare că vor vota legea pentru desfiinţarea Secţiei Speciale în forma agreată în Comisia Juridică a Senatului, potrivit unor surse politice. Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a anunţat că va prezenta, marţi, coaliţiei de guvernare o nouă variantă privind desfiinţarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), precizând că este o chestiune care ţine mai degrabă de procedură."Nu e vorba despre o opinie, ci de o aşteptare legitimă, aceea de a ajunge la o soluţie pentru desfiinţarea SIIJ. (...) Ar fi o nouă propunere de text care să fie prezentat coaliţiei pe acest proiect. Deocamdată nu am făcut-o publică. Nu e un mare secret, dar aş vrea să o discutăm în coaliţie", a declarat ministrul, înaintea şedinţei care are loc la Palatul Parlamentului.Potrivit lui Stelian Ion, este vorba despre o variantă care să asigure şi celor "care doresc o garanţie suplimentară pentru magistraţi această solicitare".