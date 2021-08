De ce PNL nu va mai fi la fel după Congres. Deznodământul care l-ar trimite pe Orban lângă Antonescu

Deznodământul care l-ar trimite pe Orban lângă Antonescu

„PNL este cel mai puternic partid politic din România, așa cum le-am promis liberalilor în 2017”

Surse liberale au precizat pentru Ziare.com că, atât în echipa lui Ludovic Orban , cât și în echipa lui Ludovic Orban , se pregătește o luptă crâncenă pentru președinția formațiunii politice.„Ce ați văzut și auzit miercuri la BPN e nimic pe lângă ceea ce se anunță. E posibil ca unul dintre cei doi să cedeze până la final, iar ăla cred că e Ludovic Orban”, au precizat surse liberale pentru Ziare.comAmintim că la ședința națională a PNL, organizată miercuri începând cu ora 10:30, s-a decis ca Dan Vîlceanu să fie propunerea de ministru al Finanțelor cu care partidul să meargă la Cotroceni, în ciuda faptului că Ludovic Orban s-a opus, fiind de altfel și singurul care a votat „împotrivă”. Lupta acerbă din PNL pentru șefia partidului ar putea avea un deznodământ dur pentru Ludovic Orban și chiar o ieșire fulgerătoare din prim-planul politicii românești, pe modelul lui Crin Antonescu . Recent, Ludovic Orban anunța că va demisiona din funcția de la Parlament dacă va pierde funcția de președinte al partidului la Congresul PNL din 25 septembrie, așteptându-se ca premierul Florin Cîțu să facă un gest similar, dacă nu va fi ales lider al PNL.„Eu dacă pierd alegerile, eu îmi scriu înainte de 25 septembrie demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Este o chestiune de legitate democratică”, a spus Ludovic Orban.„Dacă un premier care candidează la funcția de președinte al PNL pierde competiția, atunci ce autoritate și ce legitimitate mai are să exercite funcția respectivă, în condițiile în care partidul nu-l mai sprijină? Cine-l mai ascultă?”, a adăugat liderul liberal. „Un om ca să poată să exercite o funcție de o asemenea importanță în stat trebuie să aibă legitimitate, trebuie să aibă o autoritate. Păi, tu, dacă pierzi în interiorul propriului tău partid , care te-a susținut pe poziția de prim-ministru... (...)”, a completat Orban.Deja în echipa lui Cîțu se caută un înlocuitor pentru Ludovic Orban la Camera Deputaților. Așa cum Ziare.com a scris AICI, printre cei care ar putea să-I ia locul lui Orban se regăsesc Cătălin Predoiu, Florin Roman sau chiar Raluca Turcan De cealaltă parte, însă, se pare că premierul ia în calcul și o renegociere a posturilor cu cei de la USRPLUS . Astfel, USRPLUS ar putea lua șefia Camerei Deputaților, la schimb cu șefia Senatului, acolo unde favorită este Alina Gorghiu , fost președinte al PNL.Ludovic Orban a anunțat miercuri, 18 august, că în ziua următoare își va înregistra moțiunea prin care candidează pentru un nou mandat la șefia partidului . Acesta susține că momentul 2024 va fi unul capital, „pentru că rezultatele bune ale Partidului Național Liberal vor influența în bine soarta României”.„Moțiunea, prin care candidez la un nou mandat de președinte al Partidului Național Liberal, o voi înregistra mâine după-amiază, la sediul PNL.După 4 ani de muncă neîntreruptă la președinția Partidului Național Liberal, am conștiința împăcată și sentimentul datoriei împlinite față de cei care mi-au acordat încrederea lor la ultimul Congres. Am fost onorat să-i reprezint pe toți colegii mei în calitate de președinte al Partidului Național Liberal și să-i conduc spre victorie.Astăzi, PNL este cel mai puternic partid politic din România, așa cum le-am promis liberalilor în 2017. Chiar dacă atunci nu puțini erau cei relativ sceptici că avem puterea să atingem acest obiectiv, sau că vom ști cum, în acest moment oricine poate trage linie și poate constata unde suntem.Candidez pentru că simt, ca liberal de 30 de ani, că este calea prin care putem menține și consolida Partidul Național Liberal ca principală forță politică în România. Candidez și pentru că știu că dacă Partidul Național Liberal nu va performa în continuare, acest lucru se va răsfrânge negativ asupra fiecărui român în parte, așa cum s-a întâmplat în 2016. Momentul 2024 va fi unul capital, pentru că rezultatele bune ale Partidului Național Liberal vor influența în bine soarta României, dar o dezamăgire din partea PNL va marca puternic parcursul țării noastre.