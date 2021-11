Florin Roman anunță excluderea lui Orban din PNL după „atacul grobian la adresa președintelui României”

Vicepreședintele PNL Florin Roman, membru cu drept de vot în conducerea Biroului Executiv al PNL, a transmis miercuri, 10 noiembrie, într-o declarație de presă, că Ludovic Orban va fi exclus din Partidul Național Liberal după „atacul grobian la adresa președintelui României și a liderilor PNL”.

„Atacul grobian al fostului președinte al PNL, Ludovic Orban la adresa președintelui României și a liderilor PNL, nu poate avea decât un deznodământ statutar: excluderea din partid a lui Ludovic Orban. Spunea domnia sa, in urma cu 4 ani, când a fost ales președinte al PNL, ca “cine nu respecta statutul partidului, nu va respecta nici membrii PNL”. Este valabil și pentru domnia sa, care timp de 4 luni a adus jigniri zi de zi liberalilor.

Pierderea alegerilor interne nu a însemnat oprirea atacurilor, ci întețirea lor. Domnului Orban îi place PNL doar dacă îl conduce el. Altfel, pentru domnia sa, PNL a devenit nefrecventabil. În mod similar a funcționat relația cu președintele Klaus Iohannis. Au fost elogii la adresa președintelui din partea domnului Orban, cât timp l-a numit premier. A devenit brusc un dușman, pentru ultimul dinozaur al politicienilor vechi, cum este dl Orban, când președintele nu l-a mai desemnat premier. Istoria cameleonismului politic practicat de dl Orban se repeta și in cazul PSD.

A fost bun PSD pentru dl Orban când a fost votat de PSD in funcția de premier. Acum, ca nu mai este el marele negociator, PSD nu e bun, zice Orban. Ce nu spune domnul Orban este ca la ședința biroului permanent al PNL, dl Orban a primit doua întrebări punctuale: Va reîntoarceți in PNL cu parlamentarii plecați pentru a încerca refacerea coaliției? A doua întrebare a fost dacă se dezice de anunțul ca face campanie pentru suspendarea președintelui, alături de AUR? Iar “Bravul” domn Orban a tăcut. Nu-i așa domnule Orban ca vulpea când nu ajunge la struguri zice ca sunt acri? La revedere, drum bun!“, a precizat Florin Roman.

Orban l-a numit pe Iohannis „mumia din Egipt”

Ludovic Orban a făcut miercuri mai multe declarații dure la adresa șefului statului dar și a liderilor PNL care au votat luni pentru noua alianță cu PSD.

”Lucrul cel mai grav este că Iohannis si conducerea nelegitimă a PNL trădează electoratul care i-a ales in 6 decembrie. M-am luptat cu toate puterile mele ca să nu ajungem aici. Am fost constant pe partea dreaptă. Am susținut valorile de dreapta si m-am luptat cu toate avatarurile partidului comunist. Iohannis își dorește să devină prim ministru, pentru că pe plan european nu mai are nicio șansă”, a afirmat Ludovic Orban la Realitatea TV.

Fostul președinte PNL spune despre Iohannis că este de nerecunoscut. ”Este de nerecunoscut pentru mine, nu l-am văzut să joace golf în perioada în care am colaborat. Ce face de când și-a anunțat Cîțu candidatura, cu 2-3 luni înainte, nu are nicio legătură cu interesele românilor. Astăzi, președintele Iohannis aduce PSD la putere. Cine mai poate să-l recunoască pe vizitatorul de la piramide? Ca să nu zic… mumia?”, a spus Orban.

Florin Cîțu anunță o decizie a PNL privind excluderea lui Orban din partid

PNL va discuta vineri, într-o şedinţă a conducerii, ultimele declaraţii ale fostului lider al partidului Ludovic Orban, a anunţat preşedintele liberalilor, Florin Cîţu.

Întrebat dacă vineri va propune excluderea lui Ludovic Orban din PNL, el a răspuns: "O să discutăm declaraţiile domnului Orban din ultima perioadă şi atacurile la preşedintele României şi la preşedintele PNL şi o să vedem decizia BEx".

Precizarea vine după ce la Biroul Politic Naţional de luni seară Florin Cîţu i-a transmis lui Ludovic Orban că dacă nu încetează cu atacurile şi nu revine cu disidenţii din PNL lângă actuala conducere, atunci fostul şef liberal va fi exlcus din partid.

„E adevărat”, a confirmat Ludovic Orban, fiind întrebat într-un interviu la Realitatea Plus dacă a fost anunţat că urmează excluderea sa.

Fostul preşedinte liberal Ludovic Orban a declarat ulterior că îi va cere demisia actualului preşedinte al PNL, Florin Cîţu, în Biroul Executiv al PNL. Fostului lider de partid este sigur că liberalii vor să îl dea afară din partid, însă „Iohannis nu le-a dat voie” până acum, ca să nu fie „victimizat”.

„Potrivit liberalului, în urma declaraţiilor făcute la adresa noi conduceri a PNL, liberalii „au trimis la 23:36 convocarea Biroului Executiv şi mie mi-au trimis mesaj să mă prezint obligatoriu pentru că vor discuta în baza articolului 32 declaraţiile mele lansate la adresa PNL. A fost o decizie luată de grupul din jurul lui Cîţu, probabil Alina Gorghiu, Bode, Rareş Bogdan, care au luat decizia să convoace Biroul Executiv vineri ca să mă dea afară pe mine. Acum ei ştiu foarte bine că pentru a da afară un fost preşedinte al partidului, e nevoie de o decizie a Consiliului Naţional”, a declarat Ludovic Orban, miercuri seară, la Realiatea.

