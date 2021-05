Incertitudine la PNL Iasi in privinta sustinerii lui Orban pentru Congres

La momentul in care Biroul Politic Judetean al PNL Iasi lua hotararea de a-l sustine pe Orban pentru un nou mandat, Costel Alexe amintea ca actualul presedinte al partidului a deblocat, in perioada in care a fost premier, proiectul pentru Spitalul Regional de Urgenta Iasi. De asemenea, acesta a mai subliniat ca, sub mandatul lui Orban, au fost explorate oportunitatile de a finanta autostrada Unirii prin identificarea solutiei pentru podul de peste Prut, a fost demarata licitatia pentru varianta de ocolire in zona sudica a municipiului Iasi.Cu toate astea, raportul de forte din PNL Iasi s-a schimbat dupa ce conducerea filialei a fost preluata de catre Alexandru Muraru. Filiala liberala de la Iasi este una dintre cele mai numeroase din tara si poate da peste cap calculele politice. Astfel, ramane de vazut daca Ludovic Orban se mai poate baza pe voturile promise de catre Costel Alexe dinspre PNL IasiAlexandru Muraru, deputat de Iasi si prim-vicepresedinte al filialei Iasi a PNL, este si reprezentantul special al guvernului Romaniei pentru promovarea politicilor memoriei, combaterea antisemitismului si xenofobiei. Alexandru Muraru este fratele geaman al lui Andrei Muraru, fost consilier prezidential propus ambasador al Romaniei in SUA.