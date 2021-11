Orban, despre înțelegerea președintelui cu PSD după 2024: „Nu are prea multă imaginaţie. Tandem - Geoană preşedinte, Iohannis premier”

Fostul lider al PNL, Ludovic Orban, consideră că preşedintele Klaus Iohannis este autorul moral a întregii crize politice din România, începând din data de 1 iunie, când Florin Cîţu a anunţat că va candida pentru funcţia de preşedinte al PNL. Orban mai este de părere că întregul scandal, precum şi alianţa cu PSD se datorează dorinţei lui Klaus Iohannis de a ajunge premier după anul 2024. De asemenea, Orban vorbeşte despre un tandem - Mircea Geoană preşedinte, Klaus Iohannis premier, după scenariul din 2009.

Întrebat dacă preşedintele Klaus Iohannis este autorul moral al excluderii sale din PNL, Ludovic Orban a explicat că Florin Cîţu nu ar fi candidat la preşedinţia PNL, dacă nu i-ar fi cerut şeful statului.

"Da, este autorul moral a tot ce s-a întâmplat în România, după data de 1 iunie, de când şi-a anunţat Cîţu candidatura. Cîţu nu ar fi candidat, dacă nu i-ar fi cerut Iohannis să candideze, hai să fim cinstiţi (...) Tot ce s-a întâmplat în România, după alegerile parlamentare din 6 decembrie, dar mai ales ce s-a întâmplat după 1 iunie, se datorează dorinţei lui Iohannis de a fi premier, după anul 2024. Da, nu vrea să se pensioneze domnul Iohannis", a declarat Ludovic Orban, duminică, la Prima TV.

Întrebat de jurnalistul Sebastian Zachmann dacă crede că, după 2024, ar fi posibil ca Mircea Geoană să devină preşedinte al României, iar Klaus Iohannis premier, Orban a afirmat: "Da. Acum să vă explic de ce a ales Iohannis PSD. În primul rând că a mai fost o dată în poziţia asta. În 2009 (...) înţelegerea a fost Geoană preşedinte şi Klaus Iohannis premier din partea PNL. Deci nu este ceva nou, Iohannis nu are prea multă imaginaţie şi el a trăit chestiunea. De ce a ales PSD? Din mai multe motive. Practic, ca să iasă proiectul ăsta al lui Iohannis, premier în 2024".

Fostul lider liberal susţine că planul lui Klaus Iohannis este să aibă controlul asupra PNL pentru a-şi putea îndeplini obiectivul.

"Nu vedeţi că ei vorbesc de un proiect de şapte ani care cuprinde mandatul 2024 - 2028. Deci ăsta este planul lui Iohannis, să fie premier după 2024. Ce îi trebuia? Să controleze PNL total, să aibă control total ca să aibă garanţia că el va fi propunerea de premier şi preşedinte al PNL şi îi trebuia un partener cu care să facă înţelegerea, partenerului să îi revină preşedinţia, dar care să ofere garanţia în 2024 a unei majorităţi parlamentare între PNL şi partenerul respectiv. Ei, bine, acel partener a fost decis să fie PSD”, a mai afirmat Orban.

Când i s-a atras atenţia că preşedintelui Klaus IOhannis nu i-a plăcut afirmaţia sa potrivit căreia ar fi cel mai potrivit candidat la PNL la alegerile prezidenţiale din 2024, Orban a afirmat: ”În momentul în care candidezi la preşedinţia PNL, (...) în momentul în care îmi asum această candidatură, normal că privesc cu maximă seriozitate posibilitatea de a fi candidat la alegerile prezidenţiale. De ce? Că preşedintele unui partid este, de regulă, candidatul care are cea mai mare şansă să obţină cel mai bun scor din partea partidului respectiv (...) Eu nu sunt un om absurd şi eu nu candidez în orice condiţii şi am şi demonstrat lucrul respectiv, dar dacă va exista un alt candidat care să aibă o şansă mai mare şi care să fie în PNL sau să fie apropiat de PNL, eu voi susţine acel candidat cum am făcut în alte situaţii. Ca la Primăria Capitalei”.

Ludovic Orban a adăugat că actualul preşedinte, Klaus Iohannis, nu l-a plăcut vreodată cu adevărat, dar că "de nevoie" l-a acceptat ca partener.

