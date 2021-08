Critici dure ale unui fost candidat liberal, după implicarea lui Ludovic Orban în alegerile filialei din Sectorul 3: ”A preluat practici de la PSD”

În prezent Violeta Vijulie este consilier la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, unde se ocupă de de implementarea proiectului “România Educată”. În trecut aceasta a candidat la cursa internă din PNL pentru stabilirea candidatului la alegerile locale de la Sectorul 3, cursă câștigată în final de către Adrian Morar.Într-un mesaj pe Facebook , Vijulie afirmă că deși PNL a obținut 1.250 de primari la alegerile locale, acest fapt nu s-a materializat la votul politic. De altfel, aceasta îl acuză pe președintele Ludovic Orban că, deși a avut unele rezultate incontestabile, acestea au fost „bazate pe preluarea din PSD a unor parlamentari și primari dar și a unor practici”.Mai departe, liberala amintește că în urmă cu trei ani, când „eram alegerea evidentă pentru președinte al PNL Sector 3”, Ludovic Orban s-a opus și l-a promovat pe Antonel Tănase, motivând că este prieten cu aceste de 30 de ani.„Acum 3 ani când a schimbat conducerile de la București, eu eram alegerea evidentă pentru președinte al PNL Sector 3. Eram acolo de ani de zile, am muncit, am construit și în filială și la nivel național, am reprezentat partidul în media, am avut 1.800.000 de vizualizări pe pagina mea de FB în campanie și, mai mult, am un CV profesional și politic impecabil.Ludovic mi-a spus așa, în biroul lui din Modrogan 1: Știu că tu ar trebui să fii președinte la PNL S3, dar te rog să îl lași pe Antonel Tănase pentru că mă cunosc cu el de 30 de ani. I-am spus: dar știi că Antonel...și i-am spus niște lucruri grave...a zis: știu tot, dar el este prietenul meu și în el am încredere. Te rog să îmi respecți decizia pentru că veți face echipă și va fi bine”; a relatat Vijulie pe Facebook.Liberala a adăugat apoi că singura motivație pentru care Antonel Tănase a fost numit șef la Sectorul 3 a fost prietenia și susține că Orban nu se mai poate „bate cu psd-iștii pentru că a adus prea mulți în partid ”.La final, Vijulie i-a recomandat lui Ludovic Orban să se retragă din cursă și să intre în echipa Cîțu.„Și Ludovic poate fi în această echipă! Și e foarte bine să fie. De fapt, eu chiar îi sugerez să se retragă din cursă și să intre în echipa Cîțu. Mai sunt câțiva oameni foarte buni care trebuie recuperați de echipa Cîțu Cred că se va întâmpla asta după congres ”, a conchis liberala.