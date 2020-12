Liberalii incep joi discutiile cu USR-PLUS, UDMR si grupul minoritatilor pentru formarea unei majoritati parlamentare

Miercuri, presedintele PNL Ludovic Orban , a anuntat ca discutiile se vor purta cu USR PLUS, UDMR si grupul minoritatilor nationale din Camera Deputatilor."In cadrul reuniunii Biroului Politic National am stabilit partenerii posibili cu care negociem formarea unei majoritati parlamentare pentru sustinerea Guvernului. Este vorba de USR PLUS, UDMR, de asemenea vom purta discutii si negocieri si cu grupul minoritatilor din Camera Deputatilor. Exista sansa de formare a unei majoritati parlamentare. In baza rezultatelor pe care le avem in acest moment este indicata clar posibilitatea de formare a unei majoritati. (...) Vor urma pasii de negociere incepand de maine (n.r. - joi)", a spus Orban, la sediul PNL.Negocierile vor fi purtate de o echipa condusa de Ludovic Orban si de premierul propus de liberali, Florin Citu Potrivit lui Orban, echipa va negocia programul de guvernare, formula de guvern si va purta si discutii legate de Parlament."Noi suntem concentrati si pe programul de guvernare si pe identificarea celor mai buni candidati de ministri . (...) O sa existe o negociere legata de portofolii, dar in ceea ce ma priveste pe mine sunt adeptul, mai ales cand este vorba de un lucru atat de important pentru tara, cum este formarea unui guvern, sa comunicam doar in momentul in care se iau decizii", a spus presedintele PNL.Echipa de negociere va discuta si despre sefia celor doua Camere ale Parlamentului.