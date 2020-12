Lista completa a ministrilor din viitorul guvern condus de premierul Florin Citu. Scandal in sedinta pentru nominalizarile PNL

Atacul lui Rares Bogdan

Lista votata de liberali:

Lista USR-PLUS

Lista ministrilor de UDMR

Biroul Politic National al PNL s-a reunit marti seara, de la ora 22:30, in sistem videoconferinta, pentru a discuta si valida lista celor noua ministri liberali din Cabinetul Citu, care ar urma sa fie depusa la Parlament, alaturi de propunerile celorlalte partide din coalitia de guvernare, USR-PLUS si UDMR, si de programul de guvernare.In favoarea listei ministrilor PNL s-au pronuntat 63 de membri ai Biroului Permanent National. Florin Roman si Ilie Bolojan au votat impotriva. Au fost si cinci abtineri, printre care Emil Boc Rares Bogdan si Robert Sighiartau. Liderul PNL Orban a fost criticat pentru modul in care a condus negocierile de o parte dintre reprezentantii BPN. Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan, dar si Florin Roman l-au acuzat pe Ludovic Orban ca a cedat ministere importante doar pentru a-si asigura presedintia Camerei Deputatilor.Rares Bogdan a reprosat cedarea Ministerului Dezvoltarii, iar Roman l-a acuzat pe Orban ca incearca sa-l intimideze si l-a amenintat ca va face turul Romaniei pentur a le spune primarilor ca a vanduta partidul pentru functia de presedinte al Camerei Deputatilor. La fel de vocal a fost Robert Sighiartaru, aspirant la un fotoliu ministerial, care a avertizat ca nu va vota lista propusa.Noii ministri din partea PNL sunt Sorin Cimpeanu Alexandru Nazare si Raluca Turcan , iar Lucian Bode , fost titular la Transporturi, preia Ministerul Afacerilor Interne.Liderul PNL Ludovic Orban a replicat acuzatiilor afirmand ca desi PNL nu a obtinut cele mai multe voturi la alegeri - urmand sa fie stabilite motivele - si-a asumat sa guverneze, iar acesta a fost mandatul lui, sa formeze o coalitie de guvernare, obiectiv care a fost indeplinit, sustin surse din PNL.Referitor la faptul ca PNL a pierdut Ministerul Fondurilor Europene, Orban a afirmat Marcel Bolos a fost un ministru foarte bun, dar ca nu a mai putut continua.El i-a calificat drept mincinosi pe toti cei care cred ca a cedat pentru functii.Liderul PNL a argumentat ca efectual social ar fi devastator daca nu va fi instalat Guvernul pana la sfarsitul anului.El a sustinut ca Sighiartau a refuzat sa fie ministru al Dezvoltarii si el nu a avut ce face.Ludovic Orban a precizat ca situatia in partid se va transa la urmatorul congres , dar a avertizat ca nu se lasa judecat de "oameni fara rezultate".Rares Bogdan, Florin Roman si Robert Sighiartau, ultimii doi vehiculati ca potentiali ministri in Guvernul Citu au lansat in sedinta BPN acuzatii dure la adresa lui Ludovic Orban, caruia i-au reprosat din nou ca a negociat prost in cadrul coalitiei de guvernare si ca a cedat ministere importante pentru a obtine pentru sine functia de presedinte al Camerei Deputatilor, au declarat pentru News.ro surse liberale.Prim-vicepreledintele Rares Bogdan s-a declarat extrem de dezamagit si a anuntat ca nu va vota lista ministrilor, reprosand ca nume de ministri au fost aflate de la televizor."Functia de la Camera e importanta, dar nu vanzand tot", ar fi spus Rares Bogdan.Florin Roman l-a acuzat pe liderul PNL ca l-a amenintat prin interpusi si l-a amenintat ca va face turul Romaniei pentru a le spune primarilor ca le-a vandut partidul pentru functia de presedinte al Camerei.Emil Boc si Robert Sighiartau i-au reprosat lui Ludovic Orban ca desi PNL a promis ca dezvolta Romania, acest slogan a fost golit de continut tocmai prin cedarea ministereleor prin care ar fi putut fi atins acest obiectiv.Sighiartau a avertizat ca va vota impotriva listei ministrilor, remarcand ca niciodata PNL nu a negociat mai prost. Printre putinii favorabili lui Orban au fost Dan Valceanu si Vlad Nistor.Lista Guvernului si programul de guvernare vor fi depuse miercuri dimineata, 23 decembrie, in jurul orei 8:00 la Parlament, sedinta Birourilor Permanente reunite urmand sa aiba loc intre 9:00 si 10:00, pentru a stabili calendarul audierii ministrilor propusi. Dupa avizul comisiilor, ar urma sa aiba loc plenul reunit pentru investirea noului Guvern, dupa care noii ministri vor depune juramantul in fata presedintelui Klaus Iohannis - Alexandru Nazare;- Lucian Bode;- Sorin Cimpeanu;- Raluca Turcan;- PNL - Bogdan Gheorghiu Si la USR PLUS au loc sedinte de validare, lista de ministri fiind: -- Sanatate,- Fonduri europene,- Economie (de antreprenoriat si IMM),- Justitie,- Transporturi,- Cercetare.UDMR si-a anuntat inca de luni seara propunerile de ministri:- Dezvoltare,- Mediu- Tineret si Sport.Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat marti pe Florin Citu pentru postul de premier , iar decizia a fost publicata in Monitorul Oficial, Citu avand la dispozitie 10 zile pentru a prezenta in Parlament echipa si programul de guvernare.Potrivit declaratiilor premierului desemnat, acesta ar vrea sa convoace deja miercuri seara prima sedinta de Guvern, ceea ce inseammna ca ar urma ca miercuri sa fie depasite procedura audierii ministrilor, investirii Guvernului in Parlament si depunerii juramantului in fata presedintelui Klaus Iohannis.