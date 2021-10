Ludovic Orban: PNL s-a prăbuşit în sondaje, fiind acum "inamicul public numărul unu al cetăţenilor"

Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a afirmat marți, 12 octombrie, că PNL s-a prăbuşit în sondaje, fiind acum "inamicul public numărul unu al cetăţenilor". El a făcut un apel la şeful statului, Klaus Iohannis, "să revină cu picioarele pe pământ".

"Prin acţiunea sau inacţiunea preşedintelui Iohannis, prin acţiunea grupului demolator din PNL, toată munca zecilor de mii de membri ai PNL, a miilor de primari, de consilieri locali, de consilieri judeţeni, de susţinători ai PNL, a fost făcută praf. PNL s-a prăbuşit în sondaje şi este la ora actuală "inamicul public numărul unu" al cetăţenilor români.

Iohannis s-a prăbuşit în încredere, iar orice om care intră pe comentariile de pe pagina preşedintelui poate să-şi dea seama care este starea de spirit a cetăţenilor români cu privire la preşedintele Iohannis. În trei luni, nu numai că a fost făcut praf PNL, dar a fost făcută praf coaliţia de guvernare. Şansa de a se reconstrui o majoritate parlamentară de centru-dreapta pentru susţinerea unui Guvern este aproape nulă în momentul de faţă", a afirmat Orban, la Palatul Parlamentului.

El a subliniat că va trebui "cineva să dea socoteală pentru că a dat foc la ţară".

"Cineva va trebui să dea socoteală pentru că a dat foc la ţară, pentru că România şi românii au fost lăsaţi fără apărare în faţa pandemiei, în faţa gravelor probleme economice cu care ne confruntăm. Şi cineva va trebui să dea seamă că se întârzie în mod nepermis accesul României la fondurile europene, atât din PNRR, cât şi din bugetul UE 2021 - 2027", a argumentat Orban.

Fostul lider al PNL i-a transmis preşedintelui Klaus Iohannis să renunţe la "ambiţiile personale" şi la "jocurile politicianiste".

”Iohannis să revină cu picioarele pe pământ”

"Fac un apel la preşedintele Iohannis să revină cu picioarele pe pământ, să renunţe la ambiţii personale şi la jocurile politicianiste, să înţeleagă că România are nevoie de un Guvern stabil, de un Guvern competent, de un Guvern determinat să ofere soluţii imediate la gravele provocări cu care se confruntă România. Cine seamănă vânt, culege furtună. Nimeni nu are voie să-şi bată joc de români şi nu are voie să pună între paranteze interesul fundamental al României, indiferent ce poziţie publică ocupă", a afirmat preşedintele Camerei Deputaţilor.

Întrebat cine ar trebui să plătească, Orban a răspuns: "Cei care au provocat criza politică şi guvernamentală, cei care au luat decizii care au aruncat în aer coaliţia de guvernare şi care nu oferă soluţii, deşi aceste soluţii sunt de domeniul evidenţei".

"Refacerea coaliţiei depinde de un singur lucru - ca PNL să desemneze un premier decent. (...) Cramponarea de Florin Cîţu nu face altceva decât să prelungească în mod gratuit criza, cu efecte dezastruoase pentru viitorul României", a susţinut fostul preşedinte al liberalilor.

”Mă simt din ce în ce mai străin de deciziile luate de conducerea PNL, care se comportă ca o armată de ocupaţie”

Ludovic Orban a mai a susţinut, marţi, că actuala conducere a PNL are un comportament de "armată de ocupaţie", adăugând că se simte din ce în ce mai străin de deciziile luate de aceasta.

Întrebat la Parlament dacă intenţionează să demisioneze din PNL şi să-şi formeze un nou partid, Orban a spus: "Mă simt din ce în ce mai străin de deciziile împotriva interesului României care sunt luate de o conducere care se comportă ca o armată de ocupaţie şi care e ruptă de realitate şi care nu mai ţine cont de interesul fundamental al României".

El a afirmat că Dacian Cioloş nu are "nicio şansă" să formeze o majoritate, chiar dacă parlamentarii care îl susţin pe el ar vota învestirea.

"Dacian Cioloş nu are nicio şansă de a forma o majoritate parlamentară. O majoritate parlamentară este formată din 234 de deputaţi şi senatori. Nu există această şansă. (...) PNL este partidul cu cel mai mare număr de parlamentari şi este partidul care trebuie să desemneze prim-ministrul în cadrul coaliţiei şi de altfel acordul coaliţiei consfinţeşte practic acest drept.

Nu eu sunt vinovat că PNL a renunţat la acest drept şi mai ales că cei care au condus astăzi Biroul Executiv se comportă ca şi cum ar fi străini de ţara asta. Când voi lua decizii, le voi anunţa public. Chiar dacă şi parlamentarii care mă susţin pe mine ar vota investirea Guvernului Cioloş tot nu există nicio şansă. (...) Aripa Cîţu este în opoziţie faţă de interesul României", a declarat el.

