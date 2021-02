VIDEOLIVE Plenul reunit al Camerei si Senatului dezbate miercuri eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor

Propunerea lui Orban

Sedinta este condusa de presedintele Senatului, Anca Dragu, care a anuntat ca si-au inregistrat prezenta 397 de parlamentari Potrivit ordinii de zi, va fi constituita Comisia pentru statut, care urmeaza sa dezbata cele trei proiecte privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, depuse de PNL USR PLUS si PSD Plenul reunit al Legislativului a aprobat marti, cu unanimitate de voturi, constituirea Comisiei permanente a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul parlamentarilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale celor Camere.Presedinte este deputatul PSD Eugen Bejinariu , vicepresedinte - deputatul PNL Cristina Traila , iar secretar - deputatul USR PLUS Silviu Dehelean.Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban , a propus introducerea pe ordinea de zi a dezbaterii proiectelor privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor.Decizia a fost luata cu 367 de voturi pentru si 30 de abtineri. Solicitarea i-a apartinut presedintelui Camerei Deputatilor, Ludovic Orban "Am convenit, ca urmare a unei propuneri formulate de liderul de grup al PSD, Alfred Simonis, dar si cu sprijinul majoritatii grupurilor parlamentare, sa formulam o propunere de completare a ordinii de zi pentru sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului de astazi, (..) cu adoptarea proiectului de lege de modificare a Statutului deputatilor si senatorilor. Va explic ca sunt trei propuneri legi, initiate de trei grupuri parlamentare, proiecte lege prin care se modifica Legea statutului si deputatilor si senatorilor, in sensul abrogarii a doua articole care instituie dreptul la pensie speciala", a afirmat Orban.El a spus ca la primul punct al ordinii de zi va fi constituita Comisia de statut, care va analiza cele trei proiecte de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor, si propune ca, dupa constituire, aceasta comisie sa lucreze in paralel cu plenul. Dupa intocmirea raportului comisiilor la cele trei proiecte, urmeaza ca acesta sa fie dezbatut si votat de plen.Deputatul AUR George Simion a propus ca plenul sa aiba o pauza pentru ca parlamentarii sa poata consulta proiectele de eliminare a pensiilor speciale, dar propunerea a fost respinsa de plen.