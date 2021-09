Orban, după afirmațiile lui Cîțu despre ieșirea sa din politică: ”El decide cine intră şi cine iese din politică? Nu îi e ruşine un pic?”

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi seară, 23 septembrie, că Florin Cîţu a avut unele excese în campania internă. ”A spus că mi-am ales un mod urât de a ieşi din politică. Da ce m-a băgat el în politică, să spună când o să ies? El decide cine intră şi cine iese din politică? Nu îi e ruşine un pic?”, a transmis Orban.

”Şi premierul a avut excese, hai să ne aducem aminte. Premierul la moţiunea de cenzură spune că a tranşat congresul. Iar cel care era în spatele lui, preşedinte al PNL, îl apăra de moţiunea PSD. Este lipsit nu doar de tact, de bun simt, ci este lipsit de simţ politic. A spus că mi-am ales un mod urât de a ieşi din politică. Da ce m-a băgat el în politică, să spună când o să ies? El decide cine intră şi cine iese din politică? Nu îi e ruşine un pic? Sunt de 31 de ani în PNL, mi-am dedicat viaţa promovării ideilor liberale şi vine un om care este proaspăt în partid şi nu i s-a uscat bine cerneala pe adeziune şi hotărăşte el cum iese şi când iese Ludovic Orban din politică? A fost deranjant asta”, a declarat Ludovic Orban, joi seară, la B1 TV.

Preşedintele PNL a afirmat că nu era de dorit o competiţie între el şi premier, pentru că era clar că se perturbă majoritatea parlamentară.

”În discuţiile pe care le-am avut cu colegii le-am spus că fiind principalul partid de guvernământ nu este benefic pentru partid o competiţie. Puteam să am contracandidat, dar nu premierul. În momentul în care se află în competiţie doi oameni care deţin două din funcţiile importante în stat, era normal că se perturbă funcţionarea majorităţii parlamentare. Nu mi-am dorit această competiţie care să divizeze partidul. Iar modul în care s-a derulat campania evident că a fost un mod pe care nu l-am agreat”, a explicat Ludovic Orban.

Întrebat dacă nu i-a simţit ambiţiile lui Florin Cîţu înainte ca premierul să anunţe că va intra în cursa pentru şefia PNL, Orban a răspuns: ”Nu. Pentru că s-a transformat. Se şi vede. Eu n-am avut nici fiţă, nici farafastâburi, nici aroganţă şi nici nu am fugit de presă. Nu am dat ordine să par altceva decât sunt. Am exercitat funcţia de prim-ministru cu modestie şi cu dedicare”.

Orban a mai spus că în trei luni ”echipa necâştigătoare” a coborât partidul cu opt procente în intenţia de vot şi cu zece procente în favorabilitate.

”PNL este perceput după ceea ce face premierul, el a decis să candideze şi să intre în bătălia asta, deşi era premier şi trebuia să pună în practică programul de guvernare”, a mai spus Ludovic Orban.