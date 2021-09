Ludovic Orban își acuză colegii din Parlament că au luat o decizie „profund neconstituțională” privind amânarea votului moțiunii de cenzură

”Astăzi, o majoritate din Birourile Permanente reunite a decis amânarea dezbaterii şi votului pe moţiunea de cenzură, utilizând ca temei conflictul juriic de natură consttiutţională declanşat de Guvernul României prin prim-ministrul Florin Cîţu, cu Parlamentul, cu privire la depunerea moţiunii de cenzură. Poziţia mea a fost foarte clară şi limpede - am fost prezent şi nu am votat această propunere. Nu pentru că doresc să se dezbată moţiunea de cenzură mai repede, ci pentru că această propunere şi această decizie luată de Birourile Permanente reunite este profund neconstituţională”, a declarat Ludovic Orban El a adăugat că invocarea declanşării conflictului juridic de natură constituţională nu poate să oprească moţiunea de cenzură, făcând referire la o decizie CCR din 2020.”Dacă cineva avea răbdare, măcar colegii mei mai înfierbântaţi, să îşi aducă aminte anul 2020 şi ar fi ştiut din decizia CCR că invocarea declanşării conflictuilui juridic între Guvern şi Parlament nu poate opri moţiunea. În august 2020, ca premier , când PSD a iniţiat moţioune de cenzură, am invocat un conflict juridic. În decizia CCR, care a constatat că nu există conflict, a spus că Parlamentul a procedat corect în derularea procedurii moţiunii de cenzură. A fost o decizie a CCR împotriva unui conflict juridic declanşat ca premier, a spus că Parlamentul a procedat corect, constituţional prin derularea procedurii moţiounii de cenzură”, a afirmat Orban.El a susţinut că blocarea derulării procedurilor aferente moţiunii de cenzură reprezintă o încălcare a Constituţiei.”Eu sincer nu îi înţeleg pe colegii care au votat astăzi. (...) Există o altă decizie a CCR cu referite la termenul constituţional şi regulamentar care este prevăzut de la citirea moţiunii până la dezbatere . Termenul este de trei zile de la citire. CCR spune că Parlamentul trebuie să dea dovadă de celeritate şi să nu apeleze la procrastinare, care înseamnă amânare de fapt. Sunt profund afectat de faptul că noi în convocarea plenului Camerelor reunite, am postat pe siteul Camerei şi Senatului o informare privind deciziile CCR şi orice membru al BPR le putea citi. Cei care au votat amânarea la calendele greceşti a moţiunii de cenzură au făcut-o propria răspundere. Am pus la dispoziţie toată jurisprudenţa CCR”, a precizat preşedintele Camerei.Orban consideră că PSD se comportă în continuare ca un adversar al statului de drept.”Nu se mai poate prezenta în ochii cetăţenilor, ca un partid de opoziţie. E comportament absurd, antidemocratic şi unul perfid faţă de cetăţeni pentru că poziţionarea PSD e foarte ciudată. Nu a apelat la astfel de tertitpuri nici măcar pentru a-şi apăra guvernele PSD”, a adăugat el.Ludovic Orban a precizat că o decizie a BPR nu poate face obiectul unei sesizări la CCR. Poate face obiectul unei sesizări o hotărâre a Parlamentului.”Plenul este suveran şi este cel care va decide. Nu cer nimic. Nu am putut vota împotriva colegilor din PNL, am avut această poziţie în care spun că sunt prezent, dar nu votez. Nu pot vota o propunere neconstituţională, dar nici împotriva colegilor mei. M-aş fi bucurat ca reprezentanţii PNL să voteze cum am votat eu”, a explicat liderul liberal.Nu cunosc motivul real pentru amânare, nu ştiu dacă istoria îl va afla, dar se pot face multe presupuneri.Birourile Permanente reunite au decis că moţiunea de cenzură USR PLUS - AUR va fi citită joi, la ora 16:00, în plenul Parlamentului. De asemenea, la propunerea UDMR , votul asupra moţiunii se va da după ce Curtea Constituţională se pronunţă asupra sesizării Executivului cu privire la existenţa unui conflct juridic Guvern - Parlament privind moţiunea.De cealaltă parte, vicepreședintele Senatului Alina Gorghiu a declarat că "dacă există vreun coleg din BPR care crede că s-a încălcat Constituţia poate ataca la CCR".Anterior, Gorghiu a susținut că este „firesc” să fie așteptată decizia CCR înaintea dezbaterii moțiunii de cenzură.„Decizia firească este să fie așteptată decizia CCR. Nu putem să dezbatem moțiunea ca apoi să vină CCR să spună ca nu a fost constituțională. Avem o țară de guvernat și e nevoie de stabilitate și responsabilitate: începe școala, vine valul 4 al pandemiei, facturile la energie au crescut și trebuie soluții; nu avem timp de jocuri pentru copii răsfățați sau interesați exclusiv de calculul alegerilor interne”, a relatat senatoarea pe Facebook