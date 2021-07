Ludovic Orban crede ca liberalii trebuie sa sprijine valori traditionale precum familia sau biserica: "Avem parteneri de guvernare pe care nu i-am vazut jurand pe Biblie"

"Avem niste parteneri de guvernare care de multe ori parca nu s-au nascut aici. Nu i-am vazut la Ziua Drapelului national, nu i-am vazut la momente esentiale in celebrarea a tot ceea ce este simbol al natiunii romane, ca sa nu spun ca nu i-am vazut jurand pe Biblie si nu i-am vazut facand cruce.Noi suntem altfel, noi suntem un partid care este nascut din fibra poporului roman, un partid care tine cont de toata matricea componenta a personalitatii Romaniei, noi trebuie sa fim partidul care are forta si capacitatea de a apara fiecare roman, indiferent unde este el, ca este in Romania sau ca traieste in orice tara din Europa sau din lume", a spus Orban, duminica, la sedinta de alegeri interne din cadrul Organizatiei PNL Bacau.El a aratat ca liberalii trebuie sa sprijine valorile traditionale ale romanilor."De la 1875 PNL a fost motorul dezvoltarii Romaniei si asa trebuie sa ramanem in continuare, dar trebuie sa fim Partidul National Liberal, puternic ancorati in istoria noastra, in traditiile noastre, in obiceiurile specifice, in mentinerea identitatii si a personalitatii poporului roman. Trebuie sa fim un partid care sa fie puternic legat de biserica, un partid care sa promoveze morala crestina ca fundament al moralei publice.Noi trebuie sa fim un partid care sa sprijinim toate valorile traditionale ale romanilor, valori cum sunt familia, biserica, satul romanesc, comunitatea.Noi suntem un partid care nu are voie niciodata sa-si uite trecutul. Noi trebuie sa fim partidul care sa se bata, asa cum s-a batut Bratianu la negocierile pentru pace riscandu-si functia de prim-ministru pentru a apara interesele fundamentale ale Romaniei in fata oricarui partener atat de la nivel european, cat si de la nivel international.Noi trebuie sa promovam imaginea Romaniei, interesele Romaniei, sa transformam intr-adevar Romania intr-un partener respectat, apreciat, care sa aiba un cuvant greu de spus si un partener care sa aiba forta sa-si atinga fortele in parteneriatul pe care il avem atat la nivelul NATO, cat si UE", a mai spus Orban.El a aratat ca dezvoltarea Moldovei este fundamentala."Pentru mine este fundamental sa dezvoltam Moldova. Echilibrul in dezvoltare intre regiunile Romaniei este vital pentru Romania. Nu mai trebuie sa acceptam mentinerea decalajelor de dezvoltare care au fost mentinute de guvernarile PSD . Dezvoltarea Moldovei inseamna pentru noi si o sansa in plus ca Basarabia sa se apropie de noi poate pana la o posibila unire", a sustinut Orban.Liderul liberal a punctat ca, pentru el, sustinerea primarilor liberali reprezinta o prioritate in conducerea PNL."Sunt un garant al faptului ca toti primarii PNL vor beneficia de sustinere prioritara de la nivelul conducerii centrale si de la nivelul Guvernului Romaniei.PNDL 3 este o necesitate, dar un PNDL 3 adevarat, cu o suma care intr-adevar sa permita realizarea unor obiective de investitii.Am auzit de o suma de 7 miliarde.Pai PNDL 1 a fost in valoare de aproape 20 de miliarde, PNDL 2 a fost in valoare de 30 si ceva de miliarde, urmatorul Plan National de Dezvoltare Locala trebuie sa aiba o valoare locala de cel putin 40 de miliarde, intr-un program multianual gandit in functie de spatiul bugetar pe care il cream in cei cinci ani de aplicare a programului respectiv si el trebuie sa finanteze obiective vitale de dezvoltare a infrastructurii - infrastructura de transport, infrastructura de gaz, infrastructura de apa, infrastructura de canalizare, pentru ca altfel nicio comunitate nu se poate dezvolta daca nu asigura aceste elemente fundamentale de infrastructura, care sunt baza oricarei comunitati locale", a afirmat presedintele PNL.El a conchis ca PNL trebuie sa ajunga pe primul loc."Congresul este despre alegerea conducerii PNL, in special a presedintelui PNL. Candidez pentru functia de presedinte al PNL pentru ca am convingerea ca impreuna cu dumneavoastra am capacitatea de a duce in urmatorii patru ani PNL spre victorii, exact asa cum am condus PNL spre victorie in aproape toate alegerile pe care le-am avut din 2017 pana astazi. Dau PNL, asa cum dau de 30 de ani, mintea mea, sufletul meu, inima mea, timpul meu, energia si chiar si viata daca este nevoie. Nu exista niciun fel de limita in efortul pe care sunt capabil sa-l fac pentru a duce PNL si Romania acolo unde ii este locul, pe primul loc", a declarat Ludovic Orban La sefia PNL Bacau candideaza Mircea Fechet.