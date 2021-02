VIDEO Ludovic Orban: "Sustinem proiectul prin care se desfiinteaza pensiile speciale pentru parlamentari". De ce sporurile bugetarilor nu pot fi eliminate asa usor

Despre taierea sporurilor la bigetari

"Birourile Permanente Reunite au decis sa trimita catre Comisia de Statut - comisie care urmeaza sa se constituie la primul punct al ordinii de zi a plenului de miercuri - trei proiecte de lege privind desfiintarea pensiilor speciale pentru parlamentari . Un proiect de lege initiat de PNL , un proiect initial de USRPLUS si un proiect initiat de PSD Am trimis comisiei, pentru intocmirea raportului, in masura in care va fi posibil, deoarece am cerut ca in cadrul plenului constituirea comisiei de stat sa fie la primul punct. Dupa constituire, comisia poate sa de raportul cu privire la cele trei proiecte de lege. Noi sustinem introducerea pe ordinea de zi a plenului pentru votul final proiectul de amendare a Statului deputatilor si senatorilor, prin care se desfiinteaza pensiile speciale ale parlamentarilor", a anuntat Orban. Ludovic Orban , sustine ca nu se stie deocamdata in ce forma pot fi eliminate sporurile pe care bugetarii le au acum."Trebuie o analiza foarte serioase ale acestor sporuri, ele nu isi au justificare. Sporuri cum sunt cel de antena nu se pot acorda. problema e ca pe langa eiminarea lor trebuie sa fie eliminate si anume legi. Trebuie o consultare publica serioasa. Din punctul meu de vedere, de plafonare a acestor sporuri trebuie sa se faca la minim 20% din cheltuielile cu personalul. Cu orice proiect vine guvernul, noi facem acum bugetul. Nu incercati sa faceti un ping-pong intre mine si guvern . In ce priveste sporurile, daca se poate in legea bugetului se va face. Trebuie facuta o analiza serioasa", a mai spus seful liberalilor. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, 15 februarie, ca modificarile Legii privind statutul parlamentarilor pentru eliminarea pensiilor speciale pentru deputati si senatori urmeaza intre in dezbaterea primului plen reunit."In conditiile in care se respecta toate prevederile regulamentare le introducem pe primul plen in care este posibil din punct de vedere al sedintelor comune. (...) Comisia de statut este oricum constituita, dar din punctul meu de vedere cel putin pe doua proiecte legislative de modificare a Legii privind statutul deputatilor si senatorilor exista posibilitatea introducerii pe ordinea de zi a plenului, intrucat termenele de depunere a rapoartelor pe cele doua proiecte legislative au fost depasite cu mult", a declarat Orban la Parlament.