Ludovic Orban critica delegarea atributiilor de catre ministri: "Nu este normal"/Florin Citu: "Tine de situatie"

"Este normal sa mai delegi din atributii, cateodata nu poti sa ajungi la sedinta de guvern si atunci trebuie sa faci acest lucru. Deci depinde de situatie", a declarat premierul Florin Citu miercuri in timpul unei conferinte de presa. Presedintele PNL, Ludovic Orban , a declarat ca "este o procedura folosita", insa un ministru nu trebuie sa isi delege toate atributiile."Delegarea de atributii catre secretari de stat este o procedura legala. O procedura care a fost folosita. Ministrul deleaga competente catre secretarii de stat si poate sa delege inclusiv dreptul de semnatura, insa intodeauna ministrul trebuie sa isi pastreze o parte importanta", a declarat Ludovic Orban Presedintele PNL sustine ca si el si-a delegat unele atributii cand era ministru, insa a pastrat o parte importanta dintre acestea."Si eu am fost minstru, mi-am delegat atributii, dar mi-am pastrat partea de acte normative, partea de tratate si acorduri internationale si alte domenii pe care le-am considerat importante. Sigur sunt unii care pot sa isi delege si toate atributiile. Sunt si primari care deleaga atributii integral si nu mai ajung sa semneze. Nu e corect ca un ministru chiar sa nu mai semneze si aici e o chestiune de responsabilitate. Chiar daca nu semneaza el nu e derobat de raspundere", a mai declarat presedintele PNL.Ludovic Orban a fost chestionat pe aceasta tema in contextul in care mai multi ministri din Guvernul Citu au decis sa isi pasese responsabilitatile catre secretarii de stat. Printre acestia se numara ministrii USR PLUS Claudiu Nasui, Stelian Ion si Vlad Voiculescu . Si alti ministri, de la PNL si UDMR si-au delegat o parte din atributii. Ministrul Economiei si-a delegat atributiile cu tot cu companiile din subordine.