Șeful PNL despre faptul că ministrul Finanţelor nu a ştiut care este valoarea salariului minim net: "Mi-am exprimat rezerve serioase şi am spus că există riscuri"

"Ar fi culmea să vă spun că mi se pare în regulă. Ştiţi foarte bine că eu am votat împotriva desemnării domnului Vîlceanu , mi-am exprimat rezerve serioase şi am spus că există riscuri serioase. Eu am mai făcut o analiză; din punctul meu de vedere trebuie îndeplinite anumite exigenţe care ţin de experienţă, de management în domeniul respectiv, de o anumită cunoaştere. Acuma va trebui să înveţe. Toate cunoştinţele necesare pentru exercitarea acestei funcţii trebuie să le înveţe pe repede înainte", a declarat Ludovic Orban , marţi seară, răspunzând unor întrebări ale jurnaliştilor. Dan Vîlceanu, noul ministrul al Finanțelor , a declarat marți, 24 august, în cadrul unei conferințe, că salariul minim net în România e de circa 1.600 de lei. În fapt, acesta este de 1.386 lei. Când un reporter i-a spus acest lucru, Vîlceanu a replicat: „Nu are cum să fie 1.300”.