Ludovic Orban ezita sa raspunda ferm daca va candida la sefia PNL: "Congresul, in luna septembrie, octombrie"

"Cand vom lua decizia sa convoc. Sunt unii care nu au vazut declaratiile mele. Congresul PNL, conform statutului, se convoaca, e un Congres obisnuit, un Congres ordinar, se convoaca dupa anul de dupa alegerile parlamentare si presupune alegeri care pleaca de jos in sus. Intai se organizeaza adunari generale in fiecare organizatie locala, dupa aia se organizeaza conferintele judetene la care se aleg conduceri judetene si dupa conferintele judetene se organizeaza Congresul la care se alege conducerea nationala.Facem niste estimari legate de situatia epidemiologica pentru ca e foarte greu sa faci online. Adunari generale si conferinte judetene sunt complicat sa le faci online pentru ca votul pe persoane e un vot secret. E foarte complicat sa asiguri secretul votului. Pe online nu e acelasi magnetism, aceeasi stare care exista atunci cand au loc adunari Deci vom lua decizia cand avem datele si putem face o anticipare a situatiei epidemiologice.Cel mai probabil o sa inceapa adunarile generale dupa luna martie, probabil conferintele judetene pe perioada verii si cel mai probabil alegerile efective, Congresul in luna septembrie, octombrie", a declarat Ludovic Orban , marti dupa ce a participat la o sedinta cu reprezentantii IMM.Chestionat daca va mai candida la sefia formatiunii, Orban a raspuns: "Am preluat PNL intr-un moment greu, dupa o infrangere in alegeri cand avea 17-18% in sondajele de opinie"."Am castigat alegerile pe Parlamentul European, am castigat referendumul pe Justitie initiat de presedinte Iohannis si aduceti-va aminte ca PNL s-a implicat cu toata forta in sustinerea acestui referendum initiat de presedinte, care a fost adoptat cu 66% dintre cetatenii care au venit la vot. Am castigat alegerile prezidentiale, cel mai mare scor pe care l-a obtinut un candidat de dreapta.Am castigat alegerile locale, in conditiile in care ne-am luptat cu 21 de baroni rosii si aproximativ 1.700 de primari PSD . La alegerile parlamentare, chiar daca nu le-am castigat, dupa alegeri am negociat formarea unor majoritati si PNL este principalul partid de guvernamant, care detine pozitia de premier , are practic jumatate dintre ministri care compun Guvernul. La nivelul celor patru functii esentiale in statul roman suntem presedintele, premierul si presedintele Camerei Deputatilor, sunt reprezentantii PNL", a completat el.Referitor la faptul ca unii colegi ii cer demisia din functia de presedinte al PNL, acesta a explicat ca nu comenteaza public astfel de lucruri, ci discuta in forurile staturare ale partidului."Nu am obiceiul sa comentez public si sa polemizez cu colegii mei. In forurile staturare oricand discut. Pe de alta parte, va spun ca eu cunosc foarte bine PNL, cunosc atmosfera din PNL si niciunui membru nu ii plac aceste iesiri publice.Principala misiune a PNL e aceea de a asigura o guvernare care sa permita practic infrangerea acestei pandemii si o relansare economica cat mai rapida si cat mai sustinuta. Cred ca Congresul e o chestiune care priveste PNL. El se va desfasura conform prevederilor statutare. Membrii PNL vor avea discernamantul sa aleaga cea mai buna conducere", a conchis Orban.Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan l-a criticat pe Ludovic Orban si modul in care acesta a negociat posturile PNL in Guvernul Citu, apreciind ca este necesar un Congres pentru desemnarea altei conduceri a partidului. Plecarea lui Orban de la conducerea PNL este sustinuta si de catre secretarul general Robert Sighiartau, care considera ca PNL a pierdut alegerile generale.PNL Teleorman, PNL Arges si PNL Buzau a anuntat, pana acum, sustinerea lui Orban ca presedinte al partidului.