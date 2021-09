Orban, întrebat dacă premierul Cîțu este responsabil pentru criza guvernamentală: ”Oricine are ochi şi minte poate să vadă adevărul”

Liderul liberalilor a mai spus că a primit un sms cu două minute înainte ca prim-ministrul să anunţe revocarea lui Stelian Ion. El a adăugat că atâta timp cât este preşedinte al partidului nu va permite niciunui parlamentar PNL să voteze moţiunea de cenzură împotriva Guvernului din care formaţiunea face parte. Premierul Cîţu nu a întrebat pe nimeni când l-a remaniat pe Stelian Ion. Nu văd de ce să mă întrebe pe mine sau să ceară acordul partidului, când s-a comportat într-un mod în care nu a consultat preşedintele partidului. V-am spus că eu am fost informat, printr-un sms, cu două minute înainte de declaraţia făcută de premier despre revocarea din funcţie a ministrului Stelian Ion”, a afirmat Ludovic Orban , vineri la Parlament.Întrebat dacă Florin Cîţu e responsabil pentru declanşarea crizei guvernamentale, Orban a răspuns: „Oricine are ochi şi minte poate să vadă adevărul în această situaţie”.„Am comunicat cu privire la o şedinţă a coaliţiei care ar urma să aibă loc astăzi. Eu am spus că atâta timp când sunt preşedintele PNL nu voi permite niciunui parlamentar al PNL să voteze o moţiune de cenzură împotriva unui Guvern PNL”, a mai explicat liderul PNL, chestionat dacă a discutat cu cei de la USR PLUS.Întrebat dacă premierul Cîţu ar trebui să demisioneze, Orban a replicat: „ Întrebaţi-l pe dânsul. Din moment ce v-am spus că nu voi îngădui vreunui parlamentar al PNL să voteze moţiunea de cenzură. Normal că îl sprijin că e premierul care reprezintă PNL”.Premierul Florin Cîţu va discuta cu liderii PNL în şedinţa Biroului Permanent de vineri posibilitatea de a-i remania pe miniştrii USR PLUS , susţin surse politice pentru News.ro. O variantă ar fi ca premierul să semneze demiterea miniştrilor USR PLUS în momentul depunerii moţiunii de cenzură.